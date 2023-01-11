Премьер-министр Каллас: угрозы EKRE опасны для Эстонии

«На инфочасе EKRE избрала тактику не задавать мне никаких вопросов и выдвигать клеветнические обвинения в мой адрес в вопросах, адресованных другим министрам. Поскольку вопросов ко мне нет, я не могу на них ответить. Почему EKRE боится дебатов?» - спросила Каллас в социальных сетях.

По словам премьер-министра, одна из угроз EKRE была настолько опасна для Эстонии, что ей пришлось выделить ее отдельно. «Март Хельме сегодня прямо заявил, что если в марте к власти придет EKRE, безопасность Эстонии окажется под угрозой. Он пообещал, что если придет к власти, то EKRE уволит руководителей Сил обороны, Департамента полиции и погранохраны, Спасательного департамента и КаПо и заменит их подходящими для EKRE», - сказала Каллас.