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Рейнсалу о сокращении числа дипломатов РФ: прежнее положение стало для Эстонии сложным

Мейнхард Пулк
, журналист
Рейнсалу о сокращении числа дипломатов РФ: прежнее положение стало для Эстонии сложным
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Фото: Sander Ilvest

Эстония вводит принцип паритета в дипломатических отношениях с Россией: к 1 февраля в Эстонии должны остаться только восемь из 21 российского дипсотрудника. Именно столько эстонских дипломатов работает в России. По словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу («Отечество»), эта цель была поставлена еще летом.

Весной-летом прошлого года правительство уже приняло принципиальную позицию о том, что Эстония стремится к достижению паритета в дипломатических отношениях с Россией.

«За этим последовал анализ Министерства иностранных дел: вопрос заключался в том, добиваться ли этого постепенно и долговременно или достичь четкого решения. Мы сочли целесообразным сделать это одним конкретным решением», – сказал Рейнсалу Postimees.

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