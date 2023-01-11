Эстония вводит принцип паритета в дипломатических отношениях с Россией: к 1 февраля в Эстонии должны остаться только восемь из 21 российского дипсотрудника. Именно столько эстонских дипломатов работает в России. По словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу («Отечество»), эта цель была поставлена еще летом.
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Рейнсалу о сокращении числа дипломатов РФ: прежнее положение стало для Эстонии сложным
Весной-летом прошлого года правительство уже приняло принципиальную позицию о том, что Эстония стремится к достижению паритета в дипломатических отношениях с Россией.
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