Рейнсалу о сокращении числа дипломатов РФ: прежнее положение стало для Эстонии сложным

Эстония вводит принцип паритета в дипломатических отношениях с Россией: к 1 февраля в Эстонии должны остаться только восемь из 21 российского дипсотрудника. Именно столько эстонских дипломатов работает в России. По словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу («Отечество»), эта цель была поставлена еще летом.