Кампания Lootuse jõulud Ukrainas («Рождество надежды в Украине») под руководством НКО Slava Ukraini, Solutional и Postimees завершилась после православных рождественских праздников. За месяц народ Эстонии пожертвовал более 1,1 миллиона евро, на которые можно помочь более 37 000 украинцев.
Миллионное пожертвование жителей Эстонии поможет 37 200 украинцам
«Акция завершилась с окончанием рождественских праздников в Украине. Рождество Рождеством, но надежда должна длиться дольше», – сказала исполнительный руководитель НКО Slava Ukraini Йоханна-Мария Летхме.
Кампанию, стартовавшую в начале декабря, планировалось проводить месяц. Пожертвования сделали более 6 100 человек, всего было получено 1 116 001 евро. На эти деньги можно приобрести 18 600 пакетов, которые помогут 37 200 людям.
Хотя изначально целью было собрать почти в три раза больше денег, кампания «Надежды» удалась, ведь украинцы благодарны за каждую посылку, которая доходит до них. По словам Лехтме, сначала они тщательно протестировали то, что больше всего нужно, и исследовали, где помощь нужна больше всего.
Большая благодарность за шерстяные вещи
«Украинцы особенно рады и благодарны за шерстяные вещи. Мы все еще собираем перчатки, носки и свитера», – сказала Лехтме. Шерстяные вещи очень полезны для тех, кто вынужден жить в подвале – пока надет один комплект, другой комплект может высохнуть.
«Мы не выезжаем в те места, куда могут попасть и другие гуманитарные организации. Наша цель – оказать помощь маленьким деревням, откуда люди не могут уехать и куда другие не допускаются. Например, мы можем прийти в Бахмут, Орехов и Гуляйполе благодаря сотрудничеству с полицией и украинской армией», – сказала Лехтме.
На сегодняшний день в Днепре собрано 10 000 пакетов помощи, из них роздано 4 800. Вчера в небольших селах Херсонской области раздали 300 пакетов. Лехтме сообщила, что в их украинской партнерской организации есть люди из Херсона, которые знают, как направить помощь в нужное место.
Следующие 8600 пакетов помощи будут собраны на новой неделе. «Другие вещи мы получаем из Украины, но фонари и аккумуляторы мы покупаем в Польше и сами возим в Днепр», – сказал Лехтме.
Уже собранные пакеты распределяются по разным складам, чтобы снизить риск случайного повреждения ракетным ударом. «Планируем распространить все пакеты в течение месяца, если не быстрее. В основном они доходят до сел Херсонской области и Донецкой области», – подтвердила Лехтме.
Номера пожертвований Slava Ukraini
- 9002406 – 10 евро
- 9002407 – 25 евро
- 9002408 – 50 евро
Slava Ukraini продолжает собирать пожертвования, и номера для пожертвований все еще работают. «Мы продолжим то, в чем мы сильны, – медицина и поддержку военных. Военные нужды весьма затратные, то же самое и с медициной. Мы строим партизанские машины скорой помощи в Украине, это очень востребованный продукт», – сказала Лехтме.