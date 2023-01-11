Миллионное пожертвование жителей Эстонии поможет 37 200 украинцам

«Акция завершилась с окончанием рождественских праздников в Украине. Рождество Рождеством, но надежда должна длиться дольше», – сказала исполнительный руководитель НКО Slava Ukraini Йоханна-Мария Летхме.

Кампанию, стартовавшую в начале декабря, планировалось проводить месяц. Пожертвования сделали более 6 100 человек, всего было получено 1 116 001 евро. На эти деньги можно приобрести 18 600 пакетов, которые помогут 37 200 людям.

Хотя изначально целью было собрать почти в три раза больше денег, кампания «Надежды» удалась, ведь украинцы благодарны за каждую посылку, которая доходит до них. По словам Лехтме, сначала они тщательно протестировали то, что больше всего нужно, и исследовали, где помощь нужна больше всего.

Большая благодарность за шерстяные вещи

«Украинцы особенно рады и благодарны за шерстяные вещи. Мы все еще собираем перчатки, носки и свитера», – сказала Лехтме. Шерстяные вещи очень полезны для тех, кто вынужден жить в подвале – пока надет один комплект, другой комплект может высохнуть.

«Мы не выезжаем в те места, куда могут попасть и другие гуманитарные организации. Наша цель – оказать помощь маленьким деревням, откуда люди не могут уехать и куда другие не допускаются. Например, мы можем прийти в Бахмут, Орехов и Гуляйполе благодаря сотрудничеству с полицией и украинской армией», – сказала Лехтме.