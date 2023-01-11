Лыунаская префектура сообщила в Facebook об одном визите на дом, где, помимо проверки домашней обстановки, сотрудники полиции помогли маленькой девочке заплести косички и выбрать одежду.
МИЛОЕ ФОТО ⟩ Полицейские помогли маленькой девочке заплести косички
Полицейские помогли маленькой девочке заплести косички
«Сегодня судьба привела нас к отцу и его маленькой дочери из Йыгевамаа, которым жизнь не слишком улыбнулась», - говорится в сообщении Лыунаской префектуры в Facebook.
Полицейские заметили, что в семейном холодильнике нет еды, и отправили отца за продуктами, а девочке составили компанию. Полицейские Яна и Кадри вместе выбрали девочке одежду и напоследок помогли заплести косички.
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