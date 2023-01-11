«Новости в 7» за 11 января: Эстония высылает 13 дипломатов, министр культуры в Ида-Вирумаа, достижения новейших технологий и слет судомоделистов

Сегодня в выпуске:

- Эстония потребовала от России отозвать из посольства в Таллинне 13 дипломатов. Чем вызван такой демарш и какие дальнейшие шаги собирается предпринять МИД?

- Короткие новости: что Министерство образования и науки ожидает от учеников и их родителей, сколько средств выделят на лечение детей с редкими заболеваниями и чего россияне просят у Рийгикогу.

- Министр культуры Пирет Хартман посетила Ида-Вирумаа, проехав по всем крупным городам и встретившись с руководством муниципалитетов и культурных учерждений. Об итогах визита — в материале нашего уездного корреспондента.

- В Лас-Вегасе состоялась ведущая мировая ежегодная выставка достижений индустрии высоких технологий Consumer Electronics Show. Какие новинки были представлены и какими достижениями похвалились компании и стартапы со всего мира — смотрите в нашем сюжете!

- Мировые новости: почему жители Калифорнии сидят при свечах, какой необычный трактор разработан в Великобритании, что накрыло Австралию и с чем столкнулись потоки лавы на вулкане Этна.

- Когда-то авиа- и судомоделирование были одними из самых популярных хобби среди подростков. С появлением компьютеров и гаджетов все изменилось, однако в Эстонии до сих пор есть секции судомоделизма и начтоящие фанаты этого дела. За их слетом в стенах Морского музея наблюдала наша съемочная группа.