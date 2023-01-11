В России толкнувший офицера мобилизованный получил 5,5 лет колонии

Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного Александра Лешкова к пяти годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, признав его виновным в нанесении побоев командиру, сообщили в среду, 11 января, российские СМИ со ссылкой на пресс-службу суда.

Об инциденте, из-за которого было возбуждено уголовное дело, стало известно в середине ноября, когда в интернете разошлась видеозапись конфликта между мобилизованными и их командованием на полигоне в подмосковном парке «Патриот». На кадрах видно, как призывники ругают офицеров за плохую подготовку, некачественное оснащение и безразличное отношение. От лица мобилизованных говорил преимущественно рядовой Лешков, который во время спора с офицером толкнул того в грудь. Это и послужило основанием для возбуждения дела.

Алексея Лешкова арестовали 15 ноября. Его обвинили в нанесении побоев начальнику и в оскорблении начальника. Как было указано в деле, «рядовой в оскорбительной форме с использованием нецензурных слов высказал офицерам свое недовольство вопросами организации службы, а также намеренно выпустил в лицо офицеру дым от сигареты, после чего ударил подполковника кулаком в грудь».

Ужесточение законодательства

Приговор Одинцовского гарнизонного военного суда уже обжалован. Апелляционную жалобу будет рассматривать 2-й Западный окружной военный суд. Сам Александр Лешков вины не признает.