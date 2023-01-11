ГАЛЕРЕЯ ⟩ В военном городке Таара открыт технический парк для 500 машин Сил обороны

В технопарке есть навесы для грузовых и транспортных средств, автоматическая автомойка и моечная эстакада, сообщили в Государственном центре оборонных инвестиций. Укрытия для снаряжения представляют собой закрытые с торцов постройки на покрытой щебнем площадке, где можно содержать технику Сил обороны.

В техническом парке есть навесы как большего, так и меньшего размера – навес для грузовиков может вместить 28 автомобилей, а другой – до 75 автомобилей меньшего размера. Кроме того, к постройкам подведены электричество и система осушки воздухом.

«Новый парк значительно улучшает условия хранения и обслуживания техники 2-й пехотной бригады в деревне Таара. Новая автоматическая мойка обеспечивает при необходимости быструю мойку автомобилей после учений. За счет хранения чистого автомобиля под навесом с возможностью зарядки аккумулятора обеспечивается сохранность и его быстрое развертывание при необходимости в течение всего года. В целом это повысит боеготовность бригады», – сказал подполковник Кальмер Круус.

«Помимо обычной возможности зарядки, в этом проекте также использовалось инновационное решение для импульсной зарядки аккумуляторов транспортных средств Сил обороны. Преимуществом системы является более надежная зарядка и освобождение Сил обороны от процедуры подключения, то есть машины теперь подключены постоянно», – добавил представитель Центра оборонных инвестиций Март Салусаар.

Технопарк построен акционерным обществом Merko, стоимость составила 5,7 миллионов ​​евро.

За последние два года в городке Таара также были построены универсальные залы и спортивные площадки с полосами препятствий и тренажерным городком.