В среду в военном городке Таара был открыт технический парк площадью почти 4,3 гектара, где будут содержаться 500 машин Сил обороны.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ В военном городке Таара открыт технический парк для 500 машин Сил обороны
В технопарке есть навесы для грузовых и транспортных средств, автоматическая автомойка и моечная эстакада, сообщили в Государственном центре оборонных инвестиций. Укрытия для снаряжения представляют собой закрытые с торцов постройки на покрытой щебнем площадке, где можно содержать технику Сил обороны.
В техническом парке есть навесы как большего, так и меньшего размера – навес для грузовиков может вместить 28 автомобилей, а другой – до 75 автомобилей меньшего размера. Кроме того, к постройкам подведены электричество и система осушки воздухом.
«Новый парк значительно улучшает условия хранения и обслуживания техники 2-й пехотной бригады в деревне Таара. Новая автоматическая мойка обеспечивает при необходимости быструю мойку автомобилей после учений. За счет хранения чистого автомобиля под навесом с возможностью зарядки аккумулятора обеспечивается сохранность и его быстрое развертывание при необходимости в течение всего года. В целом это повысит боеготовность бригады», – сказал подполковник Кальмер Круус.
«Помимо обычной возможности зарядки, в этом проекте также использовалось инновационное решение для импульсной зарядки аккумуляторов транспортных средств Сил обороны. Преимуществом системы является более надежная зарядка и освобождение Сил обороны от процедуры подключения, то есть машины теперь подключены постоянно», – добавил представитель Центра оборонных инвестиций Март Салусаар.
Технопарк построен акционерным обществом Merko, стоимость составила 5,7 миллионов евро.
За последние два года в городке Таара также были построены универсальные залы и спортивные площадки с полосами препятствий и тренажерным городком.
Части 2-й пехотной бригады, пехотный батальон Куперянова, штаб и рота связи, а также тыловой батальон расположены в военном городке Таара в Выру. Кроме того, учебная часть Академии обороны.