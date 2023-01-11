Из-за войны в Финляндию прибыло около 42 тысяч украинцев. Примерно две трети из них – люди трудового возраста, пишет Yle.
Украинцы с трудом находят работу в Финляндии
Тысячи украинцев из разных уголков Финляндии до сих пор не нашли себе работу. Число зарегистрированных в Центрах труда и занятости равномерно растет, но только небольшая часть из них уже смогла трудоустроиться.
По словам чиновника из Министерства труда Сусанны Пейппонен, точных данных о том, сколько украинцев трудоустроилось в Финлянди, сейчас нет: «Нам никто персонально не сообщает о том, что нашел работу – ни финские соискатели, ни иностранные. Однако, несмотря на то, что точных статистических данных у нас нет, мы обладаем информацией о том, что украинцы, получившие в стране международную защиту, чаще всего трудоустраиваются в сфере кейтеринга, клининга, в металлообрабатывающей промышленности, строительстве, а также в продовольственном секторе».
Леонид Шульгин переехал в Финляндию пять лет назад в качестве профессионального футболиста. По окончанию спортивной карьеры он столкнулся с тем, как сложно украинцам трудоустроиться: «Прежде всего, мне кажется, мешает языковой барьер. Это самая большая проблема. Я, например, имея высшее образование, играл в футбол и параллельно искал профессию по специальности. Самым сложным был язык. Даже если владеешь английским, найти работу нелегко, особенно на севере».
Мастер маникюра Ирина Лактионова, приехавшая в Финляндию после начала войны, разослала множество резюме, но все безрезультатно. В конце концов, она уговорила своего приятеля Леонида Шульгина открыть салон красоты, где сейчас и работает.
«Я очень довольна тем, что работаю. Хочется только, чтобы было больше клиентов», – говорит Ирина, которой приходится с посетителями общаться на английском.
Сусанна Пейппонен также делает акцент на знании языка: «Владение финским или шведским – это большой вызов. Если ты говоришь на государственных языках, это значит, что ты в одинаковых условиях с другими соискателями. А если не знаешь языка, то необходимо тратить время на его изучение».