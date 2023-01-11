Украинцы с трудом находят работу в Финляндии

Тысячи украинцев из разных уголков Финляндии до сих пор не нашли себе работу. Число зарегистрированных в Центрах труда и занятости равномерно растет, но только небольшая часть из них уже смогла трудоустроиться.

По словам чиновника из Министерства труда Сусанны Пейппонен, точных данных о том, сколько украинцев трудоустроилось в Финлянди, сейчас нет: «Нам никто персонально не сообщает о том, что нашел работу – ни финские соискатели, ни иностранные. Однако, несмотря на то, что точных статистических данных у нас нет, мы обладаем информацией о том, что украинцы, получившие в стране международную защиту, чаще всего трудоустраиваются в сфере кейтеринга, клининга, в металлообрабатывающей промышленности, строительстве, а также в продовольственном секторе».

Леонид Шульгин переехал в Финляндию пять лет назад в качестве профессионального футболиста. По окончанию спортивной карьеры он столкнулся с тем, как сложно украинцам трудоустроиться: «Прежде всего, мне кажется, мешает языковой барьер. Это самая большая проблема. Я, например, имея высшее образование, играл в футбол и параллельно искал профессию по специальности. Самым сложным был язык. Даже если владеешь английским, найти работу нелегко, особенно на севере».

Мастер маникюра Ирина Лактионова, приехавшая в Финляндию после начала войны, разослала множество резюме, но все безрезультатно. В конце концов, она уговорила своего приятеля Леонида Шульгина открыть салон красоты, где сейчас и работает.

«Я очень довольна тем, что работаю. Хочется только, чтобы было больше клиентов», – говорит Ирина, которой приходится с посетителями общаться на английском.