Министр культуры Пирет Хартман в среду в социальных сетях сообщила, что депутат Рийгикогу от Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Руубен Каалеп не останется в совете Фонда интеграции, в который он был введен министерским приказом в начале января.
Министр культуры отозвала Руубена Каалепа из совета Фонда интеграции
«В состав фондов Министерства культуры не входят члены Рийгикогу. Министерство культуры исходит из того, что в целях соблюдения принципа разделения властей политики, избранные в Рийгикогу, не могут быть членами советов, созданных государством. Вот почему я была вынуждена внести соответствующее изменение и попросить EKRE назначить нового члена совета Фонда интеграции не из числа парламентариев», – заявила Пирет Хартман.
«Неписаным соглашением является то, что все парламентские партии представлены в совете Фонда интеграции, а их представители назначаются самими партиями. Важно, чтобы при выработке интеграционной политики и построении сплоченного общества учитывались разные мировоззрения, даже если они не совпадают с мнением министра культуры. Я буду следовать этому принципу и в дальнейшем», – подчеркнула министр.
«Чтобы мы могли построить сплоченное общество, считаю, что политикам необходимо избегать оскорблений, нападок и разжигания ненависти при выражении своих взглядов. Это неприемлемо для демократической страны. Политические партии могли бы учитывать это при выборе своих представителей», – заключила Хартман.
Шестого января стало известно, что Хартман провела замены в составе совета Фонда интеграции. Согласно приказу министра, из совета были отозваны Хейди Уусталу и Андрус Тамм. Новыми членами надзорного органа стали Георг Мянник, Хенри Казело и Руубен Каалеп. Полномочия членов совета Фонда интеграции рассчитаны на три года.
Глубокую обеспокоенность по поводу назначения Каалепа выразил совет Еврейской общины Эстонии. Председатель Еврейской общины Эстонии Алла Якобсон отметила, что назначение в совет Фонда интеграции человека, открыто выражающего свои националистические, в том числе антисемитские, взгляды, неуместно.