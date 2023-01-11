Министр отозвал члена EKRE из совета Фонда интеграции после заявления Еврейской общины

«В состав фондов Министерства культуры не входят члены Рийгикогу. Министерство культуры исходит из того, что в целях соблюдения принципа разделения властей политики, избранные в Рийгикогу, не могут быть членами советов, созданных государством. Вот почему я была вынуждена внести соответствующее изменение и попросить EKRE назначить нового члена совета Фонда интеграции не из числа парламентариев», – заявила Пирет Хартман.

«Неписаным соглашением является то, что все парламентские партии представлены в совете Фонда интеграции, а их представители назначаются самими партиями. Важно, чтобы при выработке интеграционной политики и построении сплоченного общества учитывались разные мировоззрения, даже если они не совпадают с мнением министра культуры. Я буду следовать этому принципу и в дальнейшем», – подчеркнула министр.

«Чтобы мы могли построить сплоченное общество, считаю, что политикам необходимо избегать оскорблений, нападок и разжигания ненависти при выражении своих взглядов. Это неприемлемо для демократической страны. Политические партии могли бы учитывать это при выборе своих представителей», – заключила Хартман.

Шестого января стало известно, что Хартман провела замены в составе совета Фонда интеграции. Согласно приказу министра, из совета были отозваны Хейди Уусталу и Андрус Тамм. Новыми членами надзорного органа стали Георг Мянник, Хенри Казело и Руубен Каалеп. Полномочия членов совета Фонда интеграции рассчитаны на три года.