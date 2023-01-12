На чемпионате Bocuse d’Or Эстонию будет представлять выпускник Таллиннской школы обслуживания TEKO

«Теперь я представляю Эстонию на конкурсе Bocuse d'Or. Сейчас моя главная цель – занять на конкурсе достойное место. Я не могу полностью приоткрыть завесу тайны, но, возможно, в будущем у жителей Эстонии действительно будет возможность увидеть меня в качестве шеф-повара одного из эстонских ресторанов».