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На чемпионате Bocuse d’Or Эстонию будет представлять выпускник Таллиннской школы обслуживания TEKO

Вера Копти
На чемпионате Bocuse d’Or Эстонию будет представлять выпускник Таллиннской школы обслуживания TEKO
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Участники европейского отборочного тура Bocuse d'Or в Таллинне в 2020 году.
Участники европейского отборочного тура Bocuse d'Or в Таллинне в 2020 году. Фото: Bocuse d'Or Estonia

Президент Bocuse d’Or в Эстонии, гуру эстонской кулинарии Димитрий Демьянов сказал, что чемпионат Bocuse d’Or – это вовсе даже не файн-дайнинг, это – лаборатория, это – демонстрация филигранных умений, отработанных до автоматизма навыков, это тонкое чутье, умелые руки и использование свежайших местных продуктов, сверхсовременных технологий и приемов.

«Теперь я представляю Эстонию на конкурсе Bocuse d'Or. Сейчас моя главная цель – занять на конкурсе достойное место. Я не могу полностью приоткрыть завесу тайны, но, возможно, в будущем у жителей Эстонии действительно будет возможность увидеть меня в качестве шеф-повара одного из эстонских ресторанов».

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