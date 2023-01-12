Президент Bocuse d’Or в Эстонии, гуру эстонской кулинарии Димитрий Демьянов сказал, что чемпионат Bocuse d’Or – это вовсе даже не файн-дайнинг, это – лаборатория, это – демонстрация филигранных умений, отработанных до автоматизма навыков, это тонкое чутье, умелые руки и использование свежайших местных продуктов, сверхсовременных технологий и приемов.
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На чемпионате Bocuse d’Or Эстонию будет представлять выпускник Таллиннской школы обслуживания TEKO
На чемпионате Bocuse d’Or Эстонию будет представлять выпускник Таллиннской школы обслуживания TEKO
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