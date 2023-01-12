Простить за расстрел невиновных: большое кино с участием Эстонии о судьбе России

Люди пришли в хорошем настроении, чтобы посмотреть хороший фильм. Надо отдать им должное: на протяжении двух часов экранного времени они ничего не ели или делали это предельно корректно. Но что-то мне подсказывает, что есть под «Капитана Волконогова» нелегко. Даже если очень хочется. Иногда сидевшие за мной молодые люди смеялись. Вероятно, так они реагировали на сцены, которые их смущали. Мы часто смеемся, когда нас что-то смущает. Когда мы не знаем, как себя вести.

А тут есть от чего смутиться. О фильме написали уже достаточно. Все, кому это было интересно, уже прочли, что это история из названного, хотя и условно аранжированного 1938 года, когда «большой террор» вовсю идет, и карательная машина требует новых жертв. Что суть творящегося кошмара доходит до немногих. И что один из них – капитан с говорящей фамилией Волконогов, который на входе в свое учреждение видит, как из окна падает то ли выбросившийся, то ли выброшенный человек. Потом из флэшбеков станет понятно, что это майор Гвоздев – старший товарищ и наставник Волконогова, который однажды разъясняет ему смысл террора. Он состоит в том, что наказание должно опережать преступление.