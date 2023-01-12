Коллаборационисты прибывают из Украины в Эстонию

Например, тренер по карате Константин Рубцов, прибытие которого в Таллинн подтверждает его фотография в соцсетях на фоне Вируских ворот, летом в городе Каховка, который в самом начале войны был захвачен россиянами, дал интервью на камеру откровенно пророссийскому информационному агентству News Front. В нем он говорил о наведении мостов дружбы с Крымом, а также хвалил российскую систему ПВО, которая защищает от ударов с территорий, находящихся под контролем украинских войск. В сюжете информагентства News Front, которое работает в оккупированном Крыму, Каховку называли освобожденным городом.