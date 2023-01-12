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Нарушители, трепещите! На дорогах Эстонии появятся камеры, измеряющие среднюю скорость

rus.postimees.ee
Нарушители, трепещите! На дорогах Эстонии появятся камеры, измеряющие среднюю скорость
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Фоторадар.
Фоторадар. Фото: Kristjan Teedema

Транспортный департамент занимается проектом установки на дорогах Эстонии фоторадаров, измеряющих среднюю скорость движения транспортного средства на определенном участке. По оценке полиции, это может оказаться наиболее эффективным средством повышения дисциплины среди водителей.

По словам представителя Департамента полиции и погранохраны (PPA) Сирле Лойго, Транспортный департамент работает над тем, чтобы в Эстонии заработало измерение средней скорости, и полиция, безусловно, очень поддерживает эту систему и рассчитывает на ее внедрение, пишет ERR.

Она отметила, что по имеющимся данным, эффект стационарной камеры контроля скорости наблюдается за 100 метров до камеры и 100 метров после нее, а полицейского патруля – на шести километрах шоссе до и после патрульного автомобиля.

«Измерение средней скорости движения, несомненно, вынудило бы людей соблюдать скоростной режим на более длинных участках и, конечно, стало бы шагом вперед с точки зрения безопасности движения», - сказала Лойго, а также добавила, что стационарных камер контроля могло бы быть больше, в том числе в крупных населенных пунктах.

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