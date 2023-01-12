Нарушители, трепещите! На дорогах Эстонии появятся камеры, измеряющие среднюю скорость

По словам представителя Департамента полиции и погранохраны (PPA) Сирле Лойго, Транспортный департамент работает над тем, чтобы в Эстонии заработало измерение средней скорости, и полиция, безусловно, очень поддерживает эту систему и рассчитывает на ее внедрение, пишет ERR.

Она отметила, что по имеющимся данным, эффект стационарной камеры контроля скорости наблюдается за 100 метров до камеры и 100 метров после нее, а полицейского патруля – на шести километрах шоссе до и после патрульного автомобиля.