Звезда финского хоккея получил колоссальный счет за электроэнергию

52-летний финн сообщил в Твиттере, что ему нужно заплатить 5 226 евро за электроэнергию. Из этой суммы 4 412 евро пришлось на электроэнергию и 814 евро на сетевые платежи.

Еще более Селянне удивило то обстоятельство, что в его доме в Киркконумми никто не живет, то есть электричество используется только для базового отопления - этот термин обычно используется для дач и означает, что температура в доме поддерживается на уровне 5-15 градусов.

Марью Силандер, исполнительный директор Финской ассоциации домовладельцев, также была шокирована высоким счетом миллионера из НХЛ за электроэнергию.

«Такой цифры я еще не встречала. На первый взгляд кажется, что он огромен, но затем придется подумать о размерах и возрасте дома. Также о типе здания и отопления. И было ли что-то сделано для повышения энергоэффективности дома», — сказала Силандер.

Площадь принадлежащего Селянне и его супруге дома в Киркконумми составляет 600 квадратных метров. Бывший спортсмен приобрел его в 1990-х годах у бывшего министра Элизабет Рехни и отремонтировал его в начале 2000-х.

Но даже в случае, если дом плохо утеплен, такой счет выглядит нелогичным, пишет Iltalehti.