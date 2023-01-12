Чт, 12.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Звезда финского хоккея получил колоссальный счет за электроэнергию

rus.postimees.ee
Звезда финского хоккея получил колоссальный счет за электроэнергию
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Теэму Селянне.
Теэму Селянне. Фото: Jarek Jõepera

Бывший финский хоккеист Теэму Селянне был в замешательстве, когда увидел счет за электричество за последний месяц.

52-летний финн сообщил в Твиттере, что ему нужно заплатить 5 226 евро за электроэнергию. Из этой суммы 4 412 евро пришлось на электроэнергию и 814 евро на сетевые платежи.

Еще более Селянне удивило то обстоятельство, что в его доме в Киркконумми никто не живет, то есть электричество используется только для базового отопления - этот термин обычно используется для дач и означает, что температура в доме поддерживается на уровне 5-15 градусов.

Марью Силандер, исполнительный директор Финской ассоциации домовладельцев, также была шокирована высоким счетом миллионера из НХЛ за электроэнергию.

«Такой цифры я еще не встречала. На первый взгляд кажется, что он огромен, но затем придется подумать о размерах и возрасте дома. Также о типе здания и отопления. И было ли что-то сделано для повышения энергоэффективности дома», — сказала Силандер.

Площадь принадлежащего Селянне и его супруге дома в Киркконумми составляет 600 квадратных метров. Бывший спортсмен приобрел его в 1990-х годах у бывшего министра Элизабет Рехни и отремонтировал его в начале 2000-х.

Но даже в случае, если дом плохо утеплен, такой счет выглядит нелогичным, пишет Iltalehti.

«Некоторые вещи здесь могут быть совершенно неправильными. Может быть, какие-то электроприборы включены, хотя говорят, что есть только базовое отопление. Однако на такой большой площади может оказаться столько всего, — сказала Силандер. – Например, в доме бассейн. Или имеется подогрев ведущей к дому дороги? Такие вещи могут сильно увеличить потребление электроэнергии».

Ключевые слова
Наверх