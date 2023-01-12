Бывший финский хоккеист Теэму Селянне был в замешательстве, когда увидел счет за электричество за последний месяц.
Звезда финского хоккея получил колоссальный счет за электроэнергию
52-летний финн сообщил в Твиттере, что ему нужно заплатить 5 226 евро за электроэнергию. Из этой суммы 4 412 евро пришлось на электроэнергию и 814 евро на сетевые платежи.
Еще более Селянне удивило то обстоятельство, что в его доме в Киркконумми никто не живет, то есть электричество используется только для базового отопления - этот термин обычно используется для дач и означает, что температура в доме поддерживается на уровне 5-15 градусов.
Марью Силандер, исполнительный директор Финской ассоциации домовладельцев, также была шокирована высоким счетом миллионера из НХЛ за электроэнергию.
«Такой цифры я еще не встречала. На первый взгляд кажется, что он огромен, но затем придется подумать о размерах и возрасте дома. Также о типе здания и отопления. И было ли что-то сделано для повышения энергоэффективности дома», — сказала Силандер.
Площадь принадлежащего Селянне и его супруге дома в Киркконумми составляет 600 квадратных метров. Бывший спортсмен приобрел его в 1990-х годах у бывшего министра Элизабет Рехни и отремонтировал его в начале 2000-х.
Но даже в случае, если дом плохо утеплен, такой счет выглядит нелогичным, пишет Iltalehti.
«Некоторые вещи здесь могут быть совершенно неправильными. Может быть, какие-то электроприборы включены, хотя говорят, что есть только базовое отопление. Однако на такой большой площади может оказаться столько всего, — сказала Силандер. – Например, в доме бассейн. Или имеется подогрев ведущей к дому дороги? Такие вещи могут сильно увеличить потребление электроэнергии».