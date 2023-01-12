Бум электромобилей может встряхнуть отрасль автострахования, заявил в среду перестраховочный гигант Swiss Re, призвав страховщиков готовится к большим переменам.
Исследование: бум электромобилей может встряхнуть отрасль автострахования
«Традиционных моделей страхования транспортных средств уже недостаточно для точного расчета общего риска», — говорится в исследовании Swiss Re.
«Необходимы модели риска, которые могут сосредоточиться на особенностях электромобилей», — добавили они.
Электромобили тише, чем автомобили с двигателем внутреннего сгорания, что представляет опасность для пешеходов, которые не слышат их приближения в шумной городской среде.
Также они имеют больший вес, что может иметь свои преимущества, говорится в исследовании. Более низкий центр тяжести может сделать их более устойчивыми, что может снизить риск серьезной аварии.
«Однако больший вес означает большую силу удара при столкновении с другими участниками дорожного движения», — говорится в исследовании.
Тушение охваченного огнем электромобиля также может оказаться более сложным, в то время как другие отличия по сравнению с обычными автомобилями включают более высокие затраты на ремонт.
Чтобы компенсировать вес аккумулятора, производители электромобилей могут использовать легкие материалы, такие как алюминий или углеродное волокно.
Авторы исследования также отмечают, что в случае с электромобилями четыре из пяти компонентов чаще нуждаются в замене, чем в ремонте.
Ожидается, что рынок экологически чистых транспортных средств будет быстро расти, поскольку потребители обеспокоены изменением климата, что заставляет производителей разрабатывать менее загрязняющие окружающую среду автомобили.
В исследовании Swiss Re говорится, что переход на электромобили «приведет к изменениям во всей цепочке формирования стоимости».
Страховщиков призывают собрать необходимые данные для создания новых моделей страхования, которые учитывали бы различия.