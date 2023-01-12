Выяснились обстоятельства смертельного происшествия на ралли Дакар

Трагическая случайность случилась на девятом заезде. Лопрайс на своей «Праге» набрал скорость и готовился к преодолению очередной дюны, причем не очень высокой, так что машина шла на очень высокой скорости, чтобы махом преодолеть возвышенность. На вершине дюны стояли несколько болельщиков — для ралли-рейдов это нормально, однако итальянец почему-то оказался за дюной, возможно, хотел сделать эффектное фото. Огромный грузовик вылетел прямо на него.

И хотя на видеоролике заметно, что мужчина еще пытался приподняться, позже он скончался.

Лопрайс подтвердил, что они понятия не имели об аварии даже на финише.

«Мы уже легли спать, но тут нас разбудили судьи и сказали, что у них есть видео, как мы наехали на мужчину. Все это произошло случайно. Мужчина попытался сфотографировать машину из-под дюны. А во время транспортировки в больницу у него произошел сердечный приступ. Де-факто, смерть наступила без моего участия. Я должен сказать, что не знал об этом. Никто из членов экипажа не знал. У нас есть записи с камер, подтверждающие это. Однако это не меняет того факта, что человеческая жизнь потеряна», — сообщил Лопрайс в своем заявлении.