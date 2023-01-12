Крупная торговая сеть сообщила о повышении зарплат своим работникам

«Для нас очень важно, чтобы работники Maxima могли поддерживать свой уровень жизни своей зарплатой, и одним из наших приоритетов является поиск путей повышения зарплат. Мы рады признать, что у нас очень прилежные работники – они достигают целей, и у нас есть основания гордиться ими», — сказала руководитель по персоналу Maxima Eesti Леа Кимбер, добавив, что, например, повышение заработной платы, несомненно, является необходимой мерой и для снижения воздействия роста цен.

В среднем зарплата работников торговых залов, кассиров, кассиров, уборщиц, транспортников и администрации магазинов с 1 января 2023 года увеличилась на 8 процентов. Благодаря повышению заработной платы уменьшилась и разница в зарплате между различными регионами Эстонии.

«Как и в 2022 году, при повышении зарплаты в этом году важно, чтобы ни один работник сферы торговли не начал получать только минимальную заработную плату – самая низкая ставка заработной платы даже для новых сотрудников выше минимальной заработной платы», – описала уровень зарплат Maxima Eesti Леа Кимбер.

«Помимо роста зарплат мы продолжим предоставлять бесплатный горячий обед своим сотрудникам, работающим в сфере торговли, логистики и производства. Мы заботимся о своих работниках Мы видим, что помимо заработной платы все большее значение на рынке труда приобретает то, какие другие ценности компания предлагает своим сотрудникам. Мы также заботимся о детях наших работников – лучшим ученикам мы выплачиваем стипендию Maximalist в размере 40 евро в месяц, первоклассники получают подарки к поступлению в школу, а также мы дарим ежегодные рождественские подарки. Кроме того, есть предложения и от наших партнеров, которые во многом распространяются на всю семью», – сказала Леа Кимбер и добавила, что ценится также психическое и физическое здоровье.

«Мы в значительной степени оплачивали как медицинские справки, так и ежегодную вакцинацию от гриппа наших работников. Для работников с сидячим образом деятельности в стоимость входит спортивная поддержка, а также поддержка участия в беговых мероприятиях. Мы давно используем анонимную линию доверия, куда сотрудники могут обращаться с любыми проблемами, в том числе с вопросами о психическом здоровье. В случае печального семейного события мы предоставляем сотруднику два оплачиваемых свободных дня и финансовую поддержку», – рассказала Кимбер.