Просим со всей серьезностью отнестись к срочному сообщению!
IKEA просит покупателей срочно связаться со службой поддержки
IKEA просит покупателей сразу снять со стены определенные зеркала LETTAN и не вешать их до замены креплений.
Отзыв распространяется только на зеркала LETTAN с отметкой даты 2105 или ранее (гг/дд) и связан с риском поломки настенных креплений на этих зеркалах.
IKEA просит всех, у кого есть зеркало LETTAN с указанной датой, немедленно снять его со стены и бесплатно заказать новые крепления.
Разработка товаров IKEA сопровождается комплексной программой оценки опасности и тестирования, чтобы гарантировать, что все продукты соответствуют законам и стандартам рынков, на которых они продаются.
Однако мы получили информацию о том, что у некоторых зеркал LETTAN сломались настенные крепления, из-за чего зеркало упало со стены. Поэтому мы просим всех, у кого есть зеркало LETTAN с контрольной датой, немедленно снять его со стены и бесплатно заказать новые крепления.
Чтобы получить желаемое количество запасных креплений (код товара 139298/1), обратитесь в службу поддержки IKEA по телефону +372 330 4000 или отправьте электронное письмо по адресу info@IKEA.ee.