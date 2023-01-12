IKEA просит покупателей срочно связаться со службой поддержки

IKEA просит покупателей сразу снять со стены определенные зеркала LETTAN и не вешать их до замены креплений.

Отзыв распространяется только на зеркала LETTAN с отметкой даты 2105 или ранее (гг/дд) и связан с риском поломки настенных креплений на этих зеркалах.

IKEA просит всех, у кого есть зеркало LETTAN с указанной датой, немедленно снять его со стены и бесплатно заказать новые крепления.

Зеркало LETTAN. Фото: Ikea

Разработка товаров IKEA сопровождается комплексной программой оценки опасности и тестирования, чтобы гарантировать, что все продукты соответствуют законам и стандартам рынков, на которых они продаются.

Однако мы получили информацию о том, что у некоторых зеркал LETTAN сломались настенные крепления, из-за чего зеркало упало со стены. Поэтому мы просим всех, у кого есть зеркало LETTAN с контрольной датой, немедленно снять его со стены и бесплатно заказать новые крепления.