Заклятые друзья. Как изменилось отношение Китая к России после ее военных неудач в Украине

В сентябре, когда состоялись переговоры Путина и Си Цзиньпина, положение самого Китая нельзя было назвать простым. Хотя за последние годы Китай пережил экономическое чудо и из нищей страны превратился во вторую экономику мира, при Си рост замедлился. Причин у этого было несколько, в том числе - перманентный локдаун, объявленный из-за пандемии коронавируса, кризис на рынке недвижимости, а также исчерпанный потенциал догоняющего роста.

Боевые действия в Украине создали для Китая еще несколько проблем. Во-первых, развязанная Путиным газовая война против Евросоюза привела к тому, что у западных потребителей стало куда меньше денег на покупку китайских товаров. Во-вторых, обострился конфликт с Западом, когда Си отказался осудить войну.

«Китай не то, чтобы кардинально меняет свою политику. Но для Китая невыгодно осложнять отношения со всем коллективным Западом сразу, - считает китаист Леонид Ковачич. - При всех заявлениях, что стратегическое партнерство с Россией не имеет границ, главные торговые партнеры Китая по-прежнему - США и Евросоюз. Учитывая, что отношения с США у Китая продолжат портиться в долгосрочной перспективе, и в Китае это понимают, то для Пекина важно не обострять отношения хотя бы с ЕС».