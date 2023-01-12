В Минске задержан экс-кандидат в президенты Беларуси

Сопредседатель ликвидированного общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, являющийся бывшим кандидатом в президенты Беларуси на выборах 2020 года, задержан в Минске. Об этом сообщили издание «Зеркало» и правозащитный центр «Весна» в четверг, 12 января. По их информации, политик находится в минском СИЗО на Окрестина. Причина его задержания остается неизвестной.

Один из четырех соперников Лукашенко

На выборах 2020 года сам Андрей Дмитриев стал одним из четырех зарегистрированных оппонентов нынешнего правителя Беларуси Александра Лукашенко. По данным ЦИК страны, он набрал 1,21% голосов. В ходе предвыборной кампании политик выступал в поддержку Сергея Тихановского, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, не допущенных до участия в выборах.

Само объединение "Говори правду" Верховный суд Беларуси ликвидировал в октябре 2021 года в связи с выявленными нарушениями в деятельности организации. Сам Дмитриев ранее говорил, что при любом решении суда представители "Говори правду" продолжат свою деятельность. Дмитриева неоднократно задерживали силовики, в последний раз - в августе 2022 года, однако позже отпустили.