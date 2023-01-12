В четверг первые надгробия с оккупационной символикой будут заменены на нейтральные

«Правительство Эстонии приняло решение убрать оккупационную символику из публичного пространства Эстонии. Наша цель состоит в том, чтобы все места захоронения погибших во Второй мировой войне были отмечены с уважением и достоинством, и в то же время, чтобы могилы не использовались в целях пропаганды», - сказалt директор военного музея Хеллар Лилль.

Для разработки дизайна нейтрального надгробного памятника Государственная канцелярия обратилась в Эстонскую академию художеств (ЕКА). С этой целью летом 2022 года была создана экспертная комиссия. Дизайн нейтрального надгробного памятника был создан профессором EKA Кирке Кангро.

По словам Кирке Кангро, задача была не из легких, ведь хоть новый надгробный памятник должен был быть прежде всего нейтральным, его цель - отметить военные могилы, где захоронены десятки, а иногда и сотни жертв Второй мировой войны. «В этой непростой ситуации было приятно, что обратились в ЕКА и к специалистам. Мы предложили несколько вариантов надгробных памятников. Экспертная группа рассмотрела все обязательные условия, принимая во внимание как можно больше различных нюансов - начиная от окружающей среды и заканчивая культурными фоновыми знаниями», - пояснила Кангро, рассказывая о процессе создания дизайна.