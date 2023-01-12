Фото ⟩ Журналист, которого Варро Вооглайд выгнал с акции протеста, дает показания в суде

В июне Департамент полиции и погранохраны назначил Вооглайду штраф в размере 320 евро за нарушение требований по проведению публичного собрания, когда с прошедшей 17 февраля акции протеста он выгнал тогдашнего журналиста Postimees Сандера Пунамяэ.

Выполнявший свою работу Пунамяэ был вынужден покинуть мероприятие под гневные крики публики, когда Вооглайд со сцены потребовал от него уйти. Но все-таки находившаяся на месте полиция подтвердила, что у журналиста было право там оставаться.

И хотя Вооглайд утверждал, что Департамент полиции и погранохраны начал производство о проступке на основании жалобы Пунамяэ, это не соответствовало действительности. Как отметили в Департаменте полиции и погранохраны, журналист сам не обращался в полицию.