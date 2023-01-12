Стали известны имена первых соперниц Контавейт и Канепи

Фортуна вывела обеих эстонок во вторую половину таблицы. Контавейт, выступающая под номером 16, будет играть против 83-й ракетки мира австрийки Юлии Грабер. Ранее они друг против друга еще не играли. 26-летняя Грабер большую часть своей карьеры играла в третьей сотне мировой турнирной таблицы, в позапрошлом году поднялась во вторую, а в конце прошлого года вышла в конец первой сотни теннисисток.