Назван основной фактор, влияющий на стоимость топлива в Эстонии

«Цена на сырую нефть на прошлой неделе колебалась в диапазоне 78-82 долларов США за баррель, что является значительно более стабильным показателем по сравнению с предыдущими неделями», — сказал Индрек Сасси, руководитель отдела ценообразования на моторное топливо Circle K Eesti.

Сасси отметил, что самым большим фактором, влияющим на цену, является происходящее в Китае в данный момент, и сильный оптимизм по поводу быстрого восстановления китайской экономики после окончания строгих ограничений COVID-19.

«По словам представителя Центрального банка Китая, экономический рост страны вернется в "нормальное русло", поскольку национальное правительство предоставляет больше финансовой помощи домохозяйствам и компаниям для восстановления после многих лет политики нулевой терпимости к коронавирусу. По оценкам некоторых аналитиков, цена на нефть может даже подняться до уровня 140 долларов за баррель в случае полной отмены азиатских ограничений по COVID-19», – сказал Сасси.

Кроме того, на цену продолжает влиять неопределенность относительно того, как будет выглядеть европейский рынок дизельного топлива после вступления в силу санкций, введенных в отношении топлива российского происхождения.

С другой стороны, неопределенность в отношении влияния коронавирусных ограничений в Китае снова оказывает давление на цены на топливо.

«Хотя китайские представители заявляют, что экономика там быстро восстановится, все еще остается неопределенность в отношении того, какой будет реальная ситуация – начнутся ли новые массовые заболевания после китайского Нового года и как страна отреагирует на вспышки заболевания», – сказал Сасси.