Двое мужчин из Тарту устроили пожар, заснув во время готовки

Чтобы попасть в квартиру прибывшим на место спасателям пришлось взламывать дверь. В квартире были обнаружены двое спящих мужчин, которых спасатели вынесли из здания и передали в руки медиков.

Оказалось, что пострадавшие жильцы заснули во время приготовления пищи, чем создали серьезную опасность возгорания и поставили под угрозу свое здоровье и здоровье своих соседей, так как дым распространился не только на соседние квартиры, но и на квартиры этажами выше.