В четверг в 4:43 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в многоквартирном доме на улице Анне в Тарту слышна пожарная сигнализация. Жители дома самостоятельно обнаружили квартиру из которой шел дым и вызвали спасателей.
Двое мужчин из Тарту устроили пожар, заснув во время готовки
Двое мужчин из Тарту устроили пожар, заснув во время готовки
Чтобы попасть в квартиру прибывшим на место спасателям пришлось взламывать дверь. В квартире были обнаружены двое спящих мужчин, которых спасатели вынесли из здания и передали в руки медиков.
Выяснилось, что источником дыма стала оставленная без присмотра на плите и сгоревшая еда, которую спасатели быстро потушили.
Оказалось, что пострадавшие жильцы заснули во время приготовления пищи, чем создали серьезную опасность возгорания и поставили под угрозу свое здоровье и здоровье своих соседей, так как дым распространился не только на соседние квартиры, но и на квартиры этажами выше.
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