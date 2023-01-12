Галерея ⟩ Из-за сильного бокового ветра и скользкой дороги грузовик попал в аварию

В результате аварии никто не пострадал, но на дорогу вытекло топливо, которое было ликвидировано аварийными службами.

Водитель грузовика Сохвер объяснил полиции, что дорога была скользкой, и поэтому он ехал со скоростью 70 километров в час. Ограничение скорости на этом участке дороги составляет 90 километров в час. По словам водителя, помимо скользкой дороги, был сильный встречный ветер, а прицеп был пустой. Это вызвало раскачку автомобиля.