Центробанк: долги жителей Эстонии растут намного быстрее сбережений

Сбережения домохозяйств в III квартале прошлого года увеличились на 0,6% в квартальном и на 2,3% в годовом исчислении, а кредитные обязательства выросли на 2,8% в квартальном и на 11,1% в годовом исчислении, т.е. долги домохозяйств росли примерно в четыре раза быстрее их сбережений. За последние три года это первый случай, когда долговые обязательства домохозяйств росли быстрее их сбережений, сообщает Rus.ERR со ссылкой на Банк Эстонии.