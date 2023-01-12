Рост долговой нагрузки домохозяйств в Эстонии в третьем квартале 2022 года опередил прирост их сбережений на 358 млн евро.
Центробанк: долги жителей Эстонии растут намного быстрее сбережений
Центробанк: долги жителей Эстонии растут намного быстрее сбережений
Сбережения домохозяйств в III квартале прошлого года увеличились на 0,6% в квартальном и на 2,3% в годовом исчислении, а кредитные обязательства выросли на 2,8% в квартальном и на 11,1% в годовом исчислении, т.е. долги домохозяйств росли примерно в четыре раза быстрее их сбережений. За последние три года это первый случай, когда долговые обязательства домохозяйств росли быстрее их сбережений, сообщает Rus.ERR со ссылкой на Банк Эстонии.
Тем не менее, общий объем финансовых активов домохозяйств превышал объем их финансовых обязательств в 3,2 раза при некотором снижении этого показателя по сравнению с II кварталом.
Эстонская экономика в целом в третьем квартале 2022 года была чистым заемщиком в размере 177 млн евро.
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