Ляэнеметс представил на утверждение правительству новых руководителей силовых ведомств

Ляэнеметс прокомментировал процесс отбора новых руководителей силовых ведомств, заявив, что смена руководителей важных силовых ведомств происходит в сложное время, поэтому важно обеспечить стабильность во время переходного процесса, чтобы новые руководители были известны как можно раньше. «В нынешней щекотливой ситуации важно, чтобы смена руководства силовых ведомств прошла как можно более гладко, и чтобы у новых руководителей была возможность вовремя подготовиться к новой роли и освоиться», - сказал Ляэнеметс.

Министр внутренних дел подчеркнул, что адекватная оценка текущей ситуации с безопасностью и угроз, исходящих от России, подготовка сценариев и обеспечение способности, и своевременная реакция на кризисы требуют четкого видения и решительных действий от новых руководителей силовых ведомств. «Без преувеличения можно сказать, что с точки зрения государства это ключевые офисы, где, с одной стороны, должна обеспечиваться повседневная внутренняя безопасность, и с другой стороны - долгосрочное стратегическое мышление, например, в сфере защиты населения», - пояснил Ляэнеметс.

Новый генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев работал заместителем генерального директора АГЗ в сфере пограничной охраны. Беличев имеет 16-летний опыт работы в государственном секторе. В частности, его должности были связаны со сферой миграции и пограничного контроля. Он имеет опыт работы пограничником как в Эстонии, так и за границей. Беличев имеет степень магистра права.

Правительство утвердило Марго Клаоса, руководителя Южного спасательного центра Спасательного департамента и председателя Южно-Эстонского регионального кризисного комитета, генеральным директором Спасательного департамента. Клаос имеет многолетний опыт работы в сфере спасения. Он также работал главой оперативной группы по общественной защите в Государственной канцелярии и преподавателем в Академии внутренней обороны. Кроме того, Клаос является представителем Спасательного департамента в Европейской ассоциации руководителей спасательных служб (FEU) и председателем правления Эстонской ассоциации руководителей пожарно-спасательных служб. Клаос имеет степень магистра административного управления Таллиннского технического университета и продолжает обучение в Тартуском университете в докторантуре по социологии. Он также с отличием окончила Спасательный колледж Академии Национальной безопасности Эстонии.

Марго Паллосон, который был утвержден генеральным директором Полицейского управления обороны, является ветераном управления КаПо. Паллосон имеет степень магистра международных отношений и европейско-азиатских исследований Таллиннского технического университета, а также окончил Академию внутренней безопасности, где получил специальность в области досудебного расследования.