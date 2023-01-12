Пограничная служба: на Чудское озеро теперь можно выезжать на внедорожниках, но есть и несколько запретов

После изменения ледовых условий пограничная служба разрешает выезд на внедорожниках на лед Чудского озера. При этом важно иметь в виду, что на лед Чудского озера можно выезжать лишь на таком на внедорожнике, фактическая масса которого не превышает 1000 килограммов.

Запрещен выход на лед на участке между деревней Смольница и рекой Нарва, а также запрещено приближение к устью реки Ранна-Пунгерья ближе, чем на 200 метров. Следует избегать приближения к устью реки Выханду, также следует проявлять осторожность при выезде из юго-восточной части острова Пийриссаар, так как в этих местах лед может быть тонким.

На внедорожниках разрешается выезжать на лед следующих водоемов: Чудское озеро (транспортные средства со снаряженной массой до 1000 килограммов)

Псковское и Теплое озеро

Нарвское водохранилище (транспортные средства со снаряженной массой до 300 кг, но только на определенную ледовую территорию)

Пешим ходом разрешается выходить на лед следующих водоемов: озеро Ванику

озеро Пабра

озеро Крийва