Чт, 12.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Пограничная служба: на Чудское озеро теперь можно выезжать на внедорожниках, но есть и несколько запретов

rus.postimees.ee
Пограничная служба: на Чудское озеро теперь можно выезжать на внедорожниках, но есть и несколько запретов
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Чудское озеро.
Чудское озеро. Фото: Kristel Vilbaste

Начиная с сегодняшнего дня, 12 января, пограничная служба разрешает выезд на лед Чудского озера и на внедорожниках, фактическая масса которых не превышает 1000 килограммов.

После изменения ледовых условий пограничная служба разрешает выезд на внедорожниках на лед Чудского озера. При этом важно иметь в виду, что на лед Чудского озера можно выезжать лишь на таком на внедорожнике, фактическая масса которого не превышает 1000 килограммов.

Запрещен выход на лед на участке между деревней Смольница и рекой Нарва, а также запрещено приближение к устью реки Ранна-Пунгерья ближе, чем на 200 метров. Следует избегать приближения к устью реки Выханду, также следует проявлять осторожность при выезде из юго-восточной части острова Пийриссаар, так как в этих местах лед может быть тонким.

На внедорожниках разрешается выезжать на лед следующих водоемов:

  • Чудское озеро (транспортные средства со снаряженной массой до 1000 килограммов)
  • Псковское и Теплое озеро
  • Нарвское водохранилище (транспортные средства со снаряженной массой до 300 кг, но только на определенную ледовую территорию)

Пешим ходом разрешается выходить на лед следующих водоемов:

  • озеро Ванику
  • озеро Пабра
  • озеро Крийва

В целях сохранения жизни запрещается выходить на лед следующих приграничных водоемов как пешком, так и на внедорожниках:

  • озеро Паттина
  • река Нарва
Ключевые слова
Наверх