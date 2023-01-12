Иранского футболиста приговорили к 16 годам тюрьмы

Экс-защитника иранского «Трактор Сити» обвиняют в соучастии в убийстве трех полицейских из Корпуса стражей Исламской революции, а также в сговоре с целью нарушения общественной безопасности и членстве в незаконных группировках.

Азадани был осужден на 26 лет, но отбудет из них только 16 — максимальный срок за одно из вменяемых ему преступлений. По законам Ирана, если приговор выносится за два преступления, сроки не суммируются, а берется наибольший возможный за одно из этих правонарушений.

Изначально СМИ сообщали, что Азадани был приговорен к смертной казни, но затем власти Ирана опровергли эту информацию.