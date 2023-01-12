Иранский футболист Амир Реза Наср Азадани был приговорен к 26 годам тюрьмы, однако будет отбывать наказание в течение 16 лет, сообщает news.ru. Он поддержал массовые протесты в стране.
Иранского футболиста приговорили к 16 годам тюрьмы
Экс-защитника иранского «Трактор Сити» обвиняют в соучастии в убийстве трех полицейских из Корпуса стражей Исламской революции, а также в сговоре с целью нарушения общественной безопасности и членстве в незаконных группировках.
Азадани был осужден на 26 лет, но отбудет из них только 16 — максимальный срок за одно из вменяемых ему преступлений. По законам Ирана, если приговор выносится за два преступления, сроки не суммируются, а берется наибольший возможный за одно из этих правонарушений.
Изначально СМИ сообщали, что Азадани был приговорен к смертной казни, но затем власти Ирана опровергли эту информацию.
15 ноября сообщалось, что легендарный иранский футболист Али Даеи, до недавнего времени являвшийся рекордсменом всех времен по голам за национальные сборные, приговорен к смертной казни на родине. Его также обвинили в участии в акциях протеста, которые начались в Иране после убийства 22-летнеий Махсы Амини за «неправильное ношение хиджаба». Информация о смертном приговоре Али Даеи также не подтвердилась.