За неделю скончались 13 человек с COVID-19, прибавилось 1712 случаев заболевания

По сравнению с прошлой неделей, снизилось количество обращений по поводу острых респираторных заболеваний, гриппа, а также COVID-19 (на 24%, 33% и 48% соответственно). Это обусловлено праздниками и школьными каникулами.

Согласно зарегистрированным данным выборочного исследования острых респираторных заболеваний верхних дыхательных путей (сентинельный мониторинг), интенсивность заболевания можно оценить как высокую, а распространение вирусов гриппа и SARS-CoV-2 – как обширное. Заболеваемость демонстрирует признаки стабилизации. Длившиеся три недели каникулы остановили распространение вирусов, хотя медленный рост как гриппа, так и COVID-19 продолжился.

Доля вирусов гриппа А составила 30,6% от всех исследованных сентинельных проб. Инфицированных больше всего среди школьников и взрослых. Сейчас доминирует грипп А подтипа А(Н3), также увеличивается доля вируса гриппа А подтипа А(H1N1)pdm.

Продолжается медленный рост доли респираторно-синцитиального, составляя 19,4%. В основном заболевают дети до четырех лет. Доля метапневмовируса составила 13,9%. Доля парагриппа, риновирусов и SARS-CoV-2 составляет 2,8%.

По первоначальным данным Центра инфосистем здоровья и благополучия (TEHIK), на минувшей неделе из-за гриппа в госпитализации нуждались 76 пациентов. По уточненным данным TEHIK, в течение двух последних недель были госпитализированы 150 человек. Всего с начала сезона из-за гриппа нуждались в госпитализации 460 пациентов. Большинство нуждавшихся в госпитализации составили пожилые пациенты.

В течение недели были подтверждены 1712 случаев заболевания COVID-19. По сравнению с минувшей неделей, число зарегистрированных случаев заболевания снизилось на 33,3%. По состоянию на утро вторника, в больницах находилось 175 пациентов с COVID-19, 79 из которых были госпитализированы из-за симптоматического COVID-19. В течение недели скончались 13 человек в возрасте 69-96 года, у всех были тяжелые сопутствующие заболевания.