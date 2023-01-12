На прошлой неделе в Таллиннский городской архив привезли удивительную находку – в Ровенской области Украины нашли ключ от Таллиннских городских ворот.
ФОТО ⟩ Ключ от Таллиннских городских ворот нашли в Украине
«Ключ от таллиннских ворот был найден в декабре прошлого года в поле в Ровенской области двумя солдатами тыловой службы Вооруженных сил Украины», - сообщил Кюлло Арьякас, начальник Таллиннского городского архива.
В 2021 году покраску зданий городского архива организовывала компания AS Norete, в которой работали рабочие из Украины. «После знакомства с ними выяснилось, что оба маляра участвовали в украинско-российской войне 2014 года в качестве добровольцев», - добавил Арьякас.
Странная череда совпадений
Рано утром 24 февраля прошлого года, узнав о начале новой войны, работники встретились с генеральным директором Norete и попросили завершить их контракт, сдали форму, инструменты и получили окончательный счет. К полудню они собрали личные вещи и отдали ключи от съемной квартиры в Мустамяэ. Потом они выехали из Таллинна на машине и поехали через Латвию, Литву и Польшу в Украину.
Мужчины сразу же записались добровольцами на фронт, но учитывая их возраст - немногим более 45 лет - они были отправлены в тыл, где находятся до сих пор.
Генеральный директор AS Norete Янек Рооп поддерживал связь с примерными сотрудниками и регулярно отправлял им посылки.
«Под Новый год Рооп поехал в Украину, встретился с бывшими сотрудниками и получил необычную находку. Еще в Эстонии бывшие работники связались с Роопом по поводу находки, а уже в Украине ему сказали, что подарок нужно передать лично заведующему городским архивом», - рассказал Арьякас.
Ровенская область расположена на северо-западе Украины и граничит с Беларусью на севере, а ее площадь составляет 20 047 км², то есть чуть меньше половины Эстонии.
Место, где был обнаружен ключ, находится в поле недалеко от города Здолбунов (24 800 жителей в 2020 году), центра Здолбуновского района.
Невозможное возможно
«Давайте задумаемся на мгновение: насколько велик или мал наш мир? Какова вероятность того, что мужчины, работавшие в Таллинне, случайно найдут сувенирный ключ от Таллиннских ворот среди бытовых отходов в поле в Украине? Какова вероятность того, что они сразу узнают, куда, кому и с кем отправить этот ключ из страны, находящейся в состоянии войны, более чем за тысячу километров от места обнаружения. Исходя из вероятности, этого не могло произойти, но это произошло», - заключил Арьякас.
Это бронзовый сувенирный ключ, выполнен в типичном для 1980-х годов дизайне. Арьякас предполагает, что ключ либо был подарен делегации, посещавшей Таллинн, либо его купило частное лицо в качестве сувенира.