ФОТО ⟩ Ключ от Таллиннских городских ворот нашли в Украине

Ровенская область расположена на северо-западе Украины и граничит с Беларусью на севере, а ее площадь составляет 20 047 км², то есть чуть меньше половины Эстонии.

Место, где был обнаружен ключ, находится в поле недалеко от города Здолбунов (24 800 жителей в 2020 году), центра Здолбуновского района.