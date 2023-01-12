Расследование в отношении бывшего вице-президентства президента США Джо Байдена выявило еще одну партию секретных документов, которые хранились ненадлежащим образом, сообщили NBC News и ряд других крупных американских СМИ.
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Скандал набирает обороты ⟩ Помощники Байдена обнаружили еще один тайник с секретными документами
Помощники Байдена обнаружили еще один тайник с секретными документами
Белый дом никак не прокомментировал последнее обнаружение. Она также не раскрыла, когда именно и где помощники президента нашли новые секретные документы.
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