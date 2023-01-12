Скандал набирает обороты ⟩ Помощники Байдена обнаружили еще один тайник с секретными документами

Белый дом никак не прокомментировал последнее обнаружение. Она также не раскрыла, когда именно и где помощники президента нашли новые секретные документы.

Администрация президента признала ранее на этой неделе, что в ноябре в офисе, который Байден использовал в Вашингтоне до того, как стал главой государства, было найдено около десяти старых секретных документов.