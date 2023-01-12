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Скандал набирает обороты ⟩ Помощники Байдена обнаружили еще один тайник с секретными документами

Помощники Байдена обнаружили еще один тайник с секретными документами
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Президент США Джо Байден.
Президент США Джо Байден. Фото: KEVIN LAMARQUE

Расследование в отношении бывшего вице-президентства президента США Джо Байдена выявило еще одну партию секретных документов, которые хранились ненадлежащим образом, сообщили NBC News и ряд других крупных американских СМИ.

Белый дом никак не прокомментировал последнее обнаружение. Она также не раскрыла, когда именно и где помощники президента нашли новые секретные документы.

Администрация президента признала ранее на этой неделе, что в ноябре в офисе, который Байден использовал в Вашингтоне до того, как стал главой государства, было найдено около десяти старых секретных документов.

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