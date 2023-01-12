МВД России объявило в розыск писателя и журналиста Аркадия Бабченко, который включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
В России объявлен в розыск журналист Аркадий Бабченко
Соответствующая карточка с данными Бабченко размещена в базе розыска министерства без уточнения статьи Уголовного кодекса, на основании которой его разыскивают, передает Интерфакс.
Бабченко – российский писатель и оппозиционный журналист, военный корреспондент, издатель. В феврале 2017 года сообщил, что временно покинул Россию в связи с угрозами в свой адрес и адрес своей семьи. После этого Бабченко жил в Праге, затем в Израиле, с августа 2017 года находился в Киеве.
29 мая 2018 года власти Украины сообщили, что Бабченко якобы застрелили на лестничной клетке его дома в Киеве. На следующий день глава СБУ заявил, что информация об убийстве Бабченко была частью спецоперации украинских правоохранительных органов, направленной на предотвращение покушения на журналиста, а сам Бабченко вышел к собравшимся на брифинг представителям СМИ.
По обвинению в организации покушения на Бабченко в сентябре того же года киевский суд приговорил Бориса Германа к 4,5 годам лишения свободы. В ноябре 2019 года Герман был освобожден из тюрьмы по состоянию здоровья.
В ноябре 2019 года Бабченко объявил, что покидает Украину из-за несогласия с политикой ее властей.