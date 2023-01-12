В России объявлен в розыск журналист Аркадий Бабченко

Соответствующая карточка с данными Бабченко размещена в базе розыска министерства без уточнения статьи Уголовного кодекса, на основании которой его разыскивают, передает Интерфакс.

Бабченко – российский писатель и оппозиционный журналист, военный корреспондент, издатель. В феврале 2017 года сообщил, что временно покинул Россию в связи с угрозами в свой адрес и адрес своей семьи. После этого Бабченко жил в Праге, затем в Израиле, с августа 2017 года находился в Киеве.

29 мая 2018 года власти Украины сообщили, что Бабченко якобы застрелили на лестничной клетке его дома в Киеве. На следующий день глава СБУ заявил, что информация об убийстве Бабченко была частью спецоперации украинских правоохранительных органов, направленной на предотвращение покушения на журналиста, а сам Бабченко вышел к собравшимся на брифинг представителям СМИ.

По обвинению в организации покушения на Бабченко в сентябре того же года киевский суд приговорил Бориса Германа к 4,5 годам лишения свободы. В ноябре 2019 года Герман был освобожден из тюрьмы по состоянию здоровья.