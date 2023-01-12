Сегодня правительство приняло решение о том, что для покрытия возросших расходов на электроэнергию Министерству культуры будет дополнительно выделен миллион евро. Сумма будет распределяться между находящимися в ведении министерства учреждениями по мере необходимости с учетом суммы перерасхода по сравнению с 2021 годом.
Правительство выделит миллион евро на покрытие энергозатрат Министерства культуры, но прогнозируемая сумма расходов в три раза больше
«Культура - это смысл существования страны, и обеспечение ее жизнеспособности важно даже во время кризисов. Прошлогодний общий рост цен и в частности рост цен на энергоносители негативно сказались в том числе и на культурных учреждениях. Несмотря на то, что текущие экономические условия были учтены при прогнозировании бюджетов учреждений, расходы оказались выше ожидаемых. Ни министерство, ни учреждения не смогут полностью покрыть затраты из бюджета 2022 года. Выделенная сегодня сумма необходима, чтобы учреждения оставались открытыми», - заявила министр культуры Пирет Хартман.
В соответствии с прогнозом, составленным в 2022 году, предполагаемая избыточная стоимость электроэнергии и тепловой энергии для учреждений, находящихся в ведении Министерства культуры, составит примерно 3,6 миллиона евро. К сумме, выделенной правительством на покрытие расходов, министерство выделило еще 350 000 евро из собственного бюджета.
За прошедшие полтора года учреждения, находящиеся в ведении Министерства культуры, предприняли различные меры по снижению энергопотребления. Согласно анализу Riigi Kinnisvara AS, это помогло сократить потребление электроэнергии в среднем на 13%. Учреждениям, не принадлежащим Riigi Kinnisvara AS, удалось, в свою очередь, сократить потребление на 10%.