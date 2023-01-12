Правительство выделит миллион евро на покрытие энергозатрат Министерства культуры, но прогнозируемая сумма расходов в три раза больше

«Культура - это смысл существования страны, и обеспечение ее жизнеспособности важно даже во время кризисов. Прошлогодний общий рост цен и в частности рост цен на энергоносители негативно сказались в том числе и на культурных учреждениях. Несмотря на то, что текущие экономические условия были учтены при прогнозировании бюджетов учреждений, расходы оказались выше ожидаемых. Ни министерство, ни учреждения не смогут полностью покрыть затраты из бюджета 2022 года. Выделенная сегодня сумма необходима, чтобы учреждения оставались открытыми», - заявила министр культуры Пирет Хартман.