В Таллинне откроют 81 избирательный участок

Всего в Таллинне будет работать 81 избирательный участок. Проголосовать можно в нескольких крупных торговых центрах, таких как Solaris, Rocca al Mare, Kristiine, Magistral, Mustika и Järve, а также в Haabersti Maxima и в Lasnamäe Centrum.

«При формировании избирательных участков мы максимально учитывали маршруты передвижения горожан. Для удобства избирателей участки будут работать и в крупных торговых центрах», - сказал городской секретарь Таллинна Прийт Лелло.

По сравнению с предыдущими выборами в Рийгикогу в 2019 году участков стало на четыре меньше. Для проведения выборов в городское собрание в октябре 2021 года в целях предотвращения распространения коронавируса было открыто еще 15 избирательных участков, чтобы распределить избирателей по большему количеству участков.

На предстоящих выборах изменится расположение некоторых избирательных участков. К примеру, участок Paepargi Maxima (Паэпарги, 57) будет работать на территории заправочной станции Circle K Võidujooksu (Выйдуйооксу, 10) в районе Ласнамяэ. Участок, ранее располагавшийся в магазине Smuuli Maxima (Смуули-Теэ, 9) также переедет на временное место - участок будет оборудован на территории парковки.

Участок, располагавшийся в Ныммеской школе по интересам (Викеркааре, 10), будет перенесен обратно в здание Ныммеского бассейна (Вабадузе, 156) - как показала практика, это место более удобно для избирателей.