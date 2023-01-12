Гибель «Эстонии»: руководитель расследования ушел в отставку, не дождавшись от государства необходимых средств

«Благодарю покидающего должность Рене Арикаса, который в течение почти двух лет руководил исследованием останков парома «Эстония» и их предварительной оценкой вместе с коллегами из Финляндии и Швеции. В течение января OJK познакомит правительство с результатами предварительного расследования, а задачей нового руководителя станет быстрая комплектация OJK и завершение исследования «Эстонии» с задействованием всех необходимых сторон», - сказал канцлер Министерства экономики и коммуникаций Ахти Кунингас.

По словам Мярта Отса, важно гарантировать независимую работу центра при расследовании несчастных случаев. «Я очень надеюсь, что несчастных случаев будет как можно меньше и Эстонию не поразит ни одна крупная трагедия. В ЕС и Эстонии достигнут высокий уровень безопасности и фундаментом для этого является независимое расследование несчастных случаев. Тем самым мы можем выявлять потенциальные технические проблемы, ошибки в руководстве, а также избегать в дальнейшем похожих ошибок», - сказал Отс.

OJK повторяет: нужны дополнительные средства

В 2021 году правительство решило выделить центру 3 млн евро на проведение подводных работ, связанных с расследованием новых обстоятельств гибели парома «Эстония». Центр расследований в области безопасности расследует обстоятельства в рамках сотрудничества ведомств Эстонии, Финляндии и Швеции.

Выяснилось, что Кейт Пентус-Розиманнус, тога являвшаяся министром финансов, не приняла прошение Арикаса и центра о дополнительном финансировании, так как ранее выделенная сумма не была до конца потрачена.

По состоянию на декабрь 2022 года завершены все запланированные предварительные исследования. Было проведено несколько базовых исследовательских закупок и исследований, связанных с предварительной оценкой состояния парома «Эстония». Началась организация интервью с выжившими и другими важными лицами.

Мярт Отс окончил Таллиннский технический университет в 1991 году, получил степень магистра технических наук в 2002 году и степень доктора электроэнергетики в 2016 году. У него многолетний опыт работы в публичном секторе - с 1991 года, он около 14 лет руководил Департаментом конкуренции.