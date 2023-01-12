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«Страшно представить, что будет в случае закрытия нарвского погранперехода»: водители фур утомили местных жителей

Департамент закроет дорогу на зиму
Арвед Брейдакс
«Страшно представить, что будет в случае закрытия нарвского погранперехода»: водители фур утомили местных жителей
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От пограничного перехода Койдула GPS направляет водителей грузовиков по прямой дороге в Лухамаа, но иностранные водители даже не догадываются, с какими дьявольскими подъемами и поворотами им придется иметь дело.
От пограничного перехода Койдула GPS направляет водителей грузовиков по прямой дороге в Лухамаа, но иностранные водители даже не догадываются, с какими дьявольскими подъемами и поворотами им придется иметь дело. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Большегрузы, осуществляющие международные перевозки, нередко пытаются сократить путь от погранпункта Койдула до шоссе Рига – Псков по небольшим второстепенным дорогам. Зачастую на их пути возникают непреодолимые трудности. Некоторые фуры разворачивает на скользкой дороге так, что они на несколько часов полностью перекрывают движение, чем сильно мешают местным жителям. По этой причине Транспортный департамент планирует запретить автопоездам пользоваться подобными дорогами зимой.

Если водитель грузовика, миновавший долину, думает, что худшее уже позади, он заблуждается. Через несколько сотен метров навигатор сообщит водителю о необходимости повернуть на 90 градусов налево в сторону Илли, чтобы, наконец, выехать на шоссе Таллинн – Тарту – Выру – Лухамаа, до которого, как кажется, рукой подать. Но дьявол кроется в деталях. И этот перекресток тому подтверждение.

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