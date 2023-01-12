«Страшно представить, что будет в случае закрытия нарвского погранперехода»: водители фур утомили местных жителей

Большегрузы, осуществляющие международные перевозки, нередко пытаются сократить путь от погранпункта Койдула до шоссе Рига – Псков по небольшим второстепенным дорогам. Зачастую на их пути возникают непреодолимые трудности. Некоторые фуры разворачивает на скользкой дороге так, что они на несколько часов полностью перекрывают движение, чем сильно мешают местным жителям. По этой причине Транспортный департамент планирует запретить автопоездам пользоваться подобными дорогами зимой.
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