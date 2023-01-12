«Страшно представить, что будет в случае закрытия нарвского погранперехода»: водители фур утомили местных жителей

Если водитель грузовика, миновавший долину, думает, что худшее уже позади, он заблуждается. Через несколько сотен метров навигатор сообщит водителю о необходимости повернуть на 90 градусов налево в сторону Илли, чтобы, наконец, выехать на шоссе Таллинн – Тарту – Выру – Лухамаа, до которого, как кажется, рукой подать. Но дьявол кроется в деталях. И этот перекресток тому подтверждение.