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На шоссе Таллинн-Нарва столкнулись грузовик и легковушка

Rus.Postimees
На шоссе Таллинн-Нарва столкнулись грузовик и легковушка
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ДТП. Снимок иллюстративный.
ДТП. Снимок иллюстративный. Фото: Dmitry Kalinovsky/Shutterstock

В 12:15 полиция получила сообщение, что на 151-м километре шоссе Таллинн-Нарва столкнулись легковой и грузовой автомобили.

По имеющимся к настоящему моменту данным, пострадали водитель легковушки и его пассажир, их отправили в больницу на медосмотр. Водитель грузовика не пострадал.

Движение на месте аварии из-за спасательных работ закрыто. Машины, которые едут со стороны Таллинна, направляют через Онтику.

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