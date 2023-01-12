В 12:15 полиция получила сообщение, что на 151-м километре шоссе Таллинн-Нарва столкнулись легковой и грузовой автомобили.
На шоссе Таллинн-Нарва столкнулись грузовик и легковушка
На шоссе Таллинн-Нарва столкнулись грузовик и легковушка
По имеющимся к настоящему моменту данным, пострадали водитель легковушки и его пассажир, их отправили в больницу на медосмотр. Водитель грузовика не пострадал.
Движение на месте аварии из-за спасательных работ закрыто. Машины, которые едут со стороны Таллинна, направляют через Онтику.
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