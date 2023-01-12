В результате столкновения на шоссе Таллинн-Нарва пострадали два человека

В 12:15 полиция получила сообщение, что на 151-м километре шоссе Таллинн-Нарва столкнулись легковой и грузовой автомобили.

Движение на месте аварии из-за спасательных работ закрыто. Машины, которые едут со стороны Таллинна, направляют через Онтику.

По словам аварийного дежурного Йыхвиского отделения полиции Айри Авамери, по предварительным данным, двигавшийся в направлении Таллинна грузовик Mercedes-Benz на равнине утратил управляемость из-за сильного бокового ветра и выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем Saab.

«В результате столкновения находившаяся в легковом автомобиле в качестве пассажира 32-летняя женщина получила тяжелые травмы, а управлявший автомобилем 39-летний мужчина получил легкие травмы», - сказала Авамери.

Оба водителя были трезвыми, у них имеются водительские права.

Полиция напоминает водителям, что зимние дорожные условия требуют от них повышенного внимания на дорогах. Водителям следует двигаться медленнее, осторожнее и избегать резких маневров, чтобы обеспечить безопасность всех участников дорожного движения и безопасное прибытие в пункт назначения.