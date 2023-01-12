«Я бы десять раз подумал, прежде чем писать что-то в интернете»: эксперты об уволенных полицейских, поддерживающих Путина

Rus.Postimees обратился с вопросами об увольнениях в Департамент полиции и погранохраны. Выяснилось, что проверка сообщений о том, что некоторые сотрудники департамента выражают поддержку кремлевскому режиму, началась в Бюро внутреннего контроля еще в декабре позапрошлого года, то есть до начала полномасштабной войны. В пятнадцати случаях поступившая информация подтвердилась.

Как пояснил руководитель бюро внутреннего контроля Департамента полиции и погранохраны (ДПиПО) Прийт Пяркна, те факты, которые выявились в ходе проверок, сделали невозможным дальнейшее нахождение этих 15 человек в рядах сотрудников департамента. «Давая присягу сотрудника полиции, мы подтверждаем, что разделяем основные ценности Эстонской Республики, отвечаем за чувство безопасности людей, - говорит Пяркна. - Мы должны быть уверены, что даже в критический момент наши сотрудники будут защищать ценности, которые приняты в Эстонии. Если человек выражает однозначную поддержку действиям России в Украине - поддержку убийствам, насилию и депортациям, то он не может работать в правоохранительных органах».