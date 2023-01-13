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ПРЕДВЫБОРНАЯ СТУДИЯ ⟩ Кристина Каллас: Эстонии предстоит сыграть важную роль в восстановлении Украины

Павел Соболев
, журналист
Кристина Каллас: Эстонии предстоит сыграть важную роль в восстановлении Украины
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  • «Ээсти 200» считает крайне важным для безопасности Эстонии усиление сотрудничества с Польшей
  • Успехи Эстонии в сфере кибербезопасности должны открыть ей двери в Совет министров Северных стран
  • Единая Европа должна помочь Украине победить Россию, Эстония может помочь Украине победить коррупцию

Гостем первой передачи Rus.Postimees из цикла, посвященного приоритетам в областях внешней политики и обороны крупнейших эстонских политических партий, ведущих свои избирательные кампании в преддверии парламентских выборов, стала вице-председатель партии «Ээсти 200» Кристина Каллас. Среди прочего она ответила на вопросы, касающиеся перспектив усиления сотрудничества Эстонии с Северными странами, а также вероятных форматов участия Эстонии в послевоенном восстановлении Украины.

- Что хотела бы видеть партия «Ээсти 200» во внешней и оборонной политике нашей страны такого, чего, например, нынешняя правящая в Эстонии коалиция не предлагает?

- Можно сказать, что разница в позициях эстонских партий по вопросам внешней политики и обороны сейчас заметна только в небольших нюансах. В то же время буквально пару дней назад я участвовала в дебатах с представителем партии EKRE, и во время этих дебатов я и мой оппонент поняли, что у «Ээсти 200» и у EKRE все-таки по-настоящему разные взгляды на то, что должно быть приоритетами в эстонской внешней политике.

По мнению EKRE, приоритетом Эстонии во внешней политике должно быть предъявление территориальных претензий России, настаивание на том, что определенные территории за Чудским озером - это территории Эстонии. «Ээсти 200» не считает, что эта тема должна сейчас быть приоритетной во внешнеполитической деятельности Эстонии. На эту работу можно начать тратить какое-то время, но совершенно очевидно, что при нынешней российской власти никакого результата эта работа не даст.

«Ээсти 200» считает, что главным приоритетом во внешней политике Эстонии должна быть солидарность Европы. Необходимо, чтобы страны Европы держались вместе и совместно защищали бы европейские ценности. Но в то же самое время «Ээсти 200» предлагает начать очень активно работать в сторону Северных стран. Присоединиться к Совету министров Северных стран, стать полноценным членом этой организации.

Формат сотрудничества этой организации не предполагает прямого сотрудничества в области внешней политики или обороны, это сотрудничество в областях науки, энергетики, экономики, публичного сектора и культуры, но для Эстонии очень важно быть теснее связанной со странами, находящимися вокруг Балтийского моря. Присоединение к этому сотрудничеству в ближайшие десять лет должно стать для Эстонии приоритетной задачей.

- «Ээсти 200» считает, что в новом эстонском правительстве даже должен появиться министр, которые будет ответственен за сотрудничество с Северными странами. Однако, наверное, в сотрудничестве с этими странами все-таки среди прочего важна и оборонная составляющая, с учетом того, что Финляндия и Швеция совсем скоро станут партнерами Эстонии по НАТО?

- Да, это очень важно, что абсолютно все Северные страны скоро будут входить в НАТО. Кроме Исландии и Норвегии, все Северные страны являются членами ЕС. И я бы обратила внимание на то, что сейчас между Северными странами усиливается сотрудничество в сферах, в которых Эстонии уже достигла очень больших успехов. Это кибербезопасность, защита информационного пространства. Здесь наши успехи столь значительны, что Северные страны могли бы перенимать наш опыт.

В сравнении с той же Швецией наши достижения в этой сфере куда заметнее, и те же шведы очень заинтересованы в том, чтобы учиться у нас. Потому что защиту общества нужно обеспечивать не только с помощью танков. На Швецию никто сейчас с танками в атаку не пойдет. А вот информационное пространство, коммуникационные сети, все это вполне может стать целью атаки.

Мы очень сильны в защите этих систем. Так что я уверена, что Северные страны тоже очень сильно заинтересованы в том, чтобы у них имелась со странами Балтии куда более тесная связь.

Также хочу обратить внимание и еще на одну вещь, которую «Ээсти 200» считает очень важной для внешней политики Эстонии, для общеевропейского сотрудничества. Мы уверены, что эстонская внешняя политика должна быть очень тесно связана с Польшей. Польша - это страна, которая имеет очень серьезный политический вес, она очень сильна в военном смысле, и это, вне всякого сомнения, очень важный наш союзник. В частности, во всем, что касается вопросов обороны той территории, которая находится между морем и Россией. В этой очень узкой полосе, в который мы все с нашими партнерами находимся, союзнические отношения с Польшей для Эстонии особенно важны.

- И внешняя, и оборонная политика Эстонии в огромной степени определяются сейчас войной в Украине, и ясно, что одним из самых важных пунктов внешней политики Эстонии является дипломатическая, политическая поддержка Украины, а для оборонной политики Эстонии сейчас один из главных пунктов - это оружейные поставки Киеву. Что, по мнению «Ээсти 200», может еще сделать Эстония сверх того, что уже делает, чтобы помочь ускорить интеграцию Украины в Евросоюз и в НАТО? Есть ли у «Ээсти 200» четкое видение каких-то дополнительных усилий, которые Эстония может предпринять в этом направлении?

- Да, конечно. Только вчера я встречалась со своей украинской знакомой, коллегой, работающей в Тартуском университете, и мы обсуждали с ней как раз эту тему. Она только что вернулась в Эстонию из Украины. Мы говорили с ней о том, что на фоне продолжающихся боевых действий Украина уже сейчас остро нуждается в том, чтобы получить поддержку системам образования, здравоохранения.

В поддержке нуждаются и органы местного самоуправления Украины, им нужно помочь продолжать работу и реформироваться. Несмотря на войну, они уже сейчас готовы это делать. Конечно, самая важная задача в этом реформировании - это победить коррупцию. У Эстонии есть успешный опыт изживания советской коррупционной системы с могущественной номенклатурой.

Мы можем поделиться с Украиной своим опытом реформирования правовой системы в государстве, превращения ее в демократическую. Это самая важная задача для Украины, которую она должна решить на пути к присоединению к Европейскому союзу.

У нас исторически есть прочные культурные контакты с Украиной, понимание того, что там происходит, чего нет, к примеру, у Италии или Австрии. Поэтому мы можем сыграть тут важную роль.

При этом Эстония - очень маленькая страна. В силу этого мы не можем в одиночку поставками оружия или финансовой поддержкой помочь Украине выиграть войну. В этом смысле куда больше зависит от крупных и мощных стран. Но мы можем очень сильно помочь Украине своими знаниями о том, как построить современное демократическое государство.

- Каким партия «Ээсти 200» видит участие Эстонии в восстановлении Украины после войны, после победы Украины в войне? Все мы надеемся, что эта победа случится в ближайшее время, так что эта тема может стать важной как раз в работе следующего правительства Эстонии, Рийгикогу следующего созыва…

- И в интересах Эстонии, и в интересах всей Европы - быстрое восстановление Украины после войны, все будут в выигрыше, если Украина встанет на ноги как можно скорее. Хотя мы должны понимать, что это будет долгий процесс, потому что Украина - это очень большая страна с очень большим населением. С огромной территорией. Так что ее восстановление не будет легким, на него потребуются очень большие деньги, но, конечно, помогать Украине восстанавливаться будет не только Европа, весь мир будет принимать в этом участие.

Однако и Эстония сможет сыграть в этом процессе заметную роль. Эстония имеет в этом смысле определенные преимущества. Очень полезным может оказаться знание многими жителями Эстонии русского языка, что упрощает личное общение с украинцами. По своему личному опыту могу сказать, что в той же Восточной Украине очень часто бывает так, что с помощью английского языка общение там не построить. Ко всему прочему, в истории Украины и истории Эстонии есть такие общие моменты, которые помогают народам этих двух стран очень хорошо друг друга понимать.

Важно и то, что со стороны украинцев наблюдается очень сильное доверие к тому, что эстонцы говорят. Украинцы нас слушают, они нам верят. Думаю, все эти факторы мы должны будем использовать для того, чтобы помочь Украине встать на ноги.

Если Европа после окончания войны потеряет интерес к Украине, отойдет от нее в сторону, то это будет очень неправильное решение. Я очень надеюсь, что все правительства Эстонии, которые будут возникать в ближайшее время, будут твердо стоять за то, чтобы Европа продолжала поддерживать Украину, чтобы Европа помогала украинцам в восстановлении государства.

- Часто говорится о том, что внешнеполитическая активность Каи Каллас на посту премьер-министра Эстонии в последние месяцы сделала нашу страну очень заметным государством в мире, причем заметным с хорошей стороны. Видит ли «Ээсти 200» какие-то возможности для того, чтобы сделать Эстонию еще заметнее, не ради тщеславия, конечно, а ради практической пользы? О чем Эстонии стоило бы сейчас еще громче говорить на международной арене, чем она уже говорит?

- Думаю, что Эстония уже говорит очень громко. Эстония, Литва, Польша, это те страны, которые громче всех говорят в Европе, что Европа не может позволить себе устать от поддержки Украины. Если уж Украина держится, то и Европа должна держаться.

В этом смысле у Эстонии сейчас очень важная роль, и тоже очень важную роль играет и премьер-министр, которая не только встречается с мировыми лидерами на разных форумах, но и пишет статьи для зарубежных изданий, в которых очень подробно объясняет тем же немцам, австрийцам, итальянцам, почему Европа сейчас должна неуклонно поддерживать Украину, в чем значение этой поддержки не только для Украины, но и для самой Европы. Кая Каллас делает в этом направлении очень хорошую работу, и эту работу обязательно нужно продолжать.

Смотрите в записи полную верию беседы!

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