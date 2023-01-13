ПРЕДВЫБОРНАЯ СТУДИЯ ⟩ Кристина Каллас: Эстонии предстоит сыграть важную роль в восстановлении Украины

Важно и то, что со стороны украинцев наблюдается очень сильное доверие к тому, что эстонцы говорят. Украинцы нас слушают, они нам верят. Думаю, все эти факторы мы должны будем использовать для того, чтобы помочь Украине встать на ноги.
Если Европа после окончания войны потеряет интерес к Украине, отойдет от нее в сторону, то это будет очень неправильное решение. Я очень надеюсь, что все правительства Эстонии, которые будут возникать в ближайшее время, будут твердо стоять за то, чтобы Европа продолжала поддерживать Украину, чтобы Европа помогала украинцам в восстановлении государства.
- Часто говорится о том, что внешнеполитическая активность Каи Каллас на посту премьер-министра Эстонии в последние месяцы сделала нашу страну очень заметным государством в мире, причем заметным с хорошей стороны. Видит ли «Ээсти 200» какие-то возможности для того, чтобы сделать Эстонию еще заметнее, не ради тщеславия, конечно, а ради практической пользы? О чем Эстонии стоило бы сейчас еще громче говорить на международной арене, чем она уже говорит?
- Думаю, что Эстония уже говорит очень громко. Эстония, Литва, Польша, это те страны, которые громче всех говорят в Европе, что Европа не может позволить себе устать от поддержки Украины. Если уж Украина держится, то и Европа должна держаться.
В этом смысле у Эстонии сейчас очень важная роль, и тоже очень важную роль играет и премьер-министр, которая не только встречается с мировыми лидерами на разных форумах, но и пишет статьи для зарубежных изданий, в которых очень подробно объясняет тем же немцам, австрийцам, итальянцам, почему Европа сейчас должна неуклонно поддерживать Украину, в чем значение этой поддержки не только для Украины, но и для самой Европы. Кая Каллас делает в этом направлении очень хорошую работу, и эту работу обязательно нужно продолжать.
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