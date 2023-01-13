ПРЕДВЫБОРНАЯ СТУДИЯ ⟩ Кристина Каллас: Эстонии предстоит сыграть важную роль в восстановлении Украины

Формат сотрудничества этой организации не предполагает прямого сотрудничества в области внешней политики или обороны, это сотрудничество в областях науки, энергетики, экономики, публичного сектора и культуры, но для Эстонии очень важно быть теснее связанной со странами, находящимися вокруг Балтийского моря. Присоединение к этому сотрудничеству в ближайшие десять лет должно стать для Эстонии приоритетной задачей.

- «Ээсти 200» считает, что в новом эстонском правительстве даже должен появиться министр, которые будет ответственен за сотрудничество с Северными странами. Однако, наверное, в сотрудничестве с этими странами все-таки среди прочего важна и оборонная составляющая, с учетом того, что Финляндия и Швеция совсем скоро станут партнерами Эстонии по НАТО?

- Да, это очень важно, что абсолютно все Северные страны скоро будут входить в НАТО. Кроме Исландии и Норвегии, все Северные страны являются членами ЕС. И я бы обратила внимание на то, что сейчас между Северными странами усиливается сотрудничество в сферах, в которых Эстонии уже достигла очень больших успехов. Это кибербезопасность, защита информационного пространства. Здесь наши успехи столь значительны, что Северные страны могли бы перенимать наш опыт.