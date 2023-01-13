ПРЕДВЫБОРНАЯ СТУДИЯ ⟩ В студии Postimees Кристина Каллас: что партия «Ээсти 200» хочет сделать приоритетами внешней и оборонной политики Эстонии?

- «Ээсти 200» считает, что в новом эстонском правительстве должен появиться министр, которые будет ответственен за сотрудничество с Северными странами. В чем «Ээсти 200» видит главную ценность такого сотрудничества, насколько важна в этом сотрудничестве среди прочего и оборонная составляющая, с учетом того, что Финляндия и Швеция совсем скоро станут партнерами Эстонии по НАТО?

- Часто говорится о том, что внешнеполитическая активность Каи Каллас на посту премьер-министра Эстонии в последние месяцы сделала нашу страну очень заметным государством в мире, причем заметным с хорошей стороны. Видит ли «Ээсти 200» какие-то возможности для того, чтобы сделать Эстонию еще заметнее, не ради тщеславия, конечно, а ради практической пользы? О чем Эстонии стоило бы сейчас еще громче говорить на международной арене, чем она уже говорит?

- И внешняя, и оборонная политика Эстонии в огромной степени определяются сейчас войной в Украине, и ясно, что одним из самых важных пунктов внешней политики Эстонии является дипломатическая, политическая поддержка Украины, а для оборонной политики Эстонии сейчас один из главных пунктов - это оружейные поставки Киеву. Что, по мнению «Ээсти 200», может еще сделать Эстония сверх того, что уже делает, чтобы помочь ускорить интеграцию Украины в Евросоюз и в НАТО? Есть ли у «Ээсти» 200 четкое видение каких-то дополнительных усилий, которые Эстония может предпринять в этом направлении?