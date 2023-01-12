Тарту отметит годовщину своего освобождения

Мемориальную церемонию возглавят Кристьян Лухаметс, священник Эстонской евангелическо-лютеранской церкви, и Стефан Фрейман, священник Тартуской епархии Эстонской апостольско-православной церкви. В этот день будет прочитана молитва в память о погибших в Войне за независимость и тех, кто погиб в подвале Кредитной кассы в Тарту.

«Свобода и освобождение сегодня приобретают новый смысл. Годовщина освобождения Тарту напоминает нам о важности возвращения каждого освобожденного центра и территории Эстонии в нашей Освободительной войне», - сказал мэр Тарту Урмас Клаас о важности годовщины освобождения Тарту. «Сегодня мы живем ради каждого успеха и освобождения земли в Украине. Я надеюсь, что скоро мы также сможем отпраздновать День освобождения Украины».

Годовщина освобождения Тарту - важный исторический момент в истории Освободительной войны и борьбы Эстонии за свободу. 13-14 января 1919 года Эстонская народная армия во главе с бронепоездами и партизанами Юлиуса Куперьянова нанесла поражение Красной армии в Освободительной войне и освободила город Тарту.

Большевики расстреляли 19 человек в подвале тартуской Кредитной кассы (Компани, 5). Партизаны Юлиуса Куперьянова и бронепоезда под командованием Антона Ирве и Карла Партса сыграли центральную роль в освобождении Тарту. Под Тарту бронепоезд № 1 штурмом захватил железнодорожный мост Янесе, открывший путь в город. Тарту был отвоеван 14 января 1919 года.