Каллас: Elektrilevi была дойной коровой Eesti Energia

«Согласно матрице Boston Consulting Group, можно сказать, что Elektrilevi была дойной коровой для Eesti Energia, а это означает, что гарантированные денежные потоки и созданные ими кредитные возможности использовались для инвестирования в сомнительные проекты, таких как Иордания или Юта», - сказала премьер-министр.

Каллас добавила, что, по ее мнению, сама Elektrilevi вложила бы эти средства в то, чтобы сделать линии электропередач более устойчивыми к погодным изменениям.

Также, по словам премьер-министра, большая часть сотрудников Elektrilevi была переведена в Enefit Connect, которая также принадлежит Eesti Eenrgia Group. «Ведь проблема на Сааремаа была в том, что не было ни людей, ни ресурсов, их всех просто перевели», - сказала Каллас, вспоминая масштабные отключения электроэнергии, вызванные суровыми погодными условиями, обрушившимися на под конец прошлого года.

«Правительство приняло решение об отделении Elektrilevi, сейчас завершены анализы того, что это означает, и мы продолжим», - сказала премьер-министр.

Министр финансов Аннели Аккерманн сообщала в конце декабря, что анализ вариантов отделения Elektrilevi от Eesti Energia планируется обнародовать в начале 2023 года.