«Цена, в которую обходится военная агрессия, должна расти»: Юри Ратас встретился с премьер-министром Хорватии для обсуждения дальнейших планов в отношении России

«Крайне важно, что мы одинаково относимся к агрессивной войне, развязанной Россией в Украине. Мы сделаем все возможное, чтобы оказать Украине политическую, военную и гуманитарную. Мы также поддерживаем создание специального международного трибунала и считаем важным продолжать введение санкций против России. Эти меры нужны для того, чтобы цена, в которую обходится эта агрессия, не прекращала расти», - сказал Ратас.

Среди позитивных подвижек председатель Рийгикогу назвал вступление Финляндии и Швеции в НАТО, укрепляющее безопасность всего альянса, особенно восточного крыла НАТО. Отдельно он поблагодарил Хорватию за сотрудничество в расположенном в Таллинне центре киберзащиты НАТО и отметил недавнее вступление страны еврозону и Шенгенскую зону. Кроме того, Ратас подчеркнул необходимость тесного сотрудничества между эстонским и хорватским парламентами.