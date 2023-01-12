Министерство экономики и коммуникаций призывает сократить потребление электроэнергии в часы пик

«В прошлом году жители Эстонии вели себя экономно: по сравнению с 2021 годом мы в совокупности сэкономили около шести процентов электроэнергии, а в декабре - более восьми процентов. Это хорошее достижение, но рациональное потребление будет оставаться на первом месте в течение всей этой зимы. Прежде всего, нам необходимо приложить совместные усилия для экономии электроэнергии особенно в часы пик, и в этом могут помочь как бытовые потребители, так и предприятия», - сказал Тимо Татар, вице-канцлер по вопросам энергетики Министерства экономики и коммуникаций

По данным Elering, снижение потребления в пиковые часы в декабре составило в среднем 5,56 процента. Пиковые часы, когда можно сэкономить потребление электроэнергии в январе или, если возможно, перенести его на другое время, приходятся на будние дни с 9:00 до 11:00 и с 16:00 до 18:00. Это помогает повысить надежность поставок, снизить риск отключения электроэнергии и будет способствовать снижению цен в часы пик. Потребление электроэнергии в часы пик обычно покрывается за счет производства электроэнергии из природного газа, что в свою очередь означает более высокую цену электроэнергии на бирже.

«Анализ дефицита систем в странах Балтии этой зимой показал, что запас мощности в регионе составляет от трех до восьми процентов. Таким образом, снижение пикового потребления на пять процентов поможет удвоить запас мощности и справиться с реализацией большего числа рисков, которые могут быть авариями на электростанциях или линиях электропередач», - добавил Таави Вескимяги, председатель совета директоров Elering.