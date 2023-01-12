Евробарометр: реакцию ЕС на российское вторжение одобряют 74% опрошенных

Несмотря на эти широко распространенные страхи и реальные лишения, европейская поддержка Украины остается непоколебимой: 74% граждан ЕС одобряют реакцию ЕС на российское вторжение, а 23% не одобряют. За помощь Евросоюза Украине высказалось подавляющее большинство респондентов в северном регионе: 97% в Швеции, 95% в Финляндии, 93% в Нидерландах и 92% в Дании.

Только в Словакии (49%), Греции (48%) и Болгарии (48%) эта поддержка падает ниже порога в 50%.

На вопрос о более широких последствиях войны 65% выразили «сильные сомнения» или «неуверенность» в том, что их личная жизнь останется неизменной.

Доклад, опубликованный Европейским парламентом в четверг утром, основан на более чем 26 тыс личных интервью, проведенных в период с октября по ноябрь во всех 27 странах-членах ЕС.

Помимо стоимости жизни и Украины, опросы также касались Евросоюза в целом, его институтов и парламентских выборов 2024 года.

Доля тех, кто положительно относится к ЕС, упала с 52% в мае до 47% в ноябре, с большими вариациями по странам. В то же время 62% считают членство своей страны в блоке «хорошей вещью», тогда как незначительное меньшинство (10%) называет это «плохой вещью».

Тем не менее, более половины респондентов (51%) говорят, что дела в ЕС идут в «неправильном направлении», и чуть меньше трети считают, что дела идут в «правильном направлении».

Пессимизм проникает еще глубже внутри национальных границ: 62% граждан ЕС говорят, что дела в их родной стране идут «не туда».

Любопытно, что 63% участников опроса утверждают, что в их личной жизни всё идет «в правильном направлении», что отражает резкий диссонанс между домашней обстановкой и политическим ландшафтом.

Жители Люксембурга (82%), Ирландии (80%) и Швеции (80%) больше всего удовлетворены текущим состоянием своих персональных дел, а в Румынии (49%), Польши (47%) и Португалии (46%) ощущения на этот счёт более смешанные.