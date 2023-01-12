Врачи борются за жизнь Романа Костомарова, его состояние стабильно тяжелое

10 января спортсмен был доставлен в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Первоначально подозревали ковид, но позже выяснилось, что у фигуриста тяжелейшее воспаление легких. Костомарова погрузили в искусственную кому, он находится под аппаратом искусственной вентиляции легких.

День спустя начались спекуляции. Так, одним из слухов, стала информация о том, что спортсмен якобы выходил на лед с температурой 38,4, а также окунался в прорубь.

Отец фигуриста Сергей Костомаров, опроверг эту информацию.

«Нет, это неправда. И Рома ни от чего не лечился сейчас. Он просто где‑то простудился. Он спортсмен, тренированный. Я вообще в шоке, что он так серьёзно заболел и где он мог так простудиться», — приводит слова Сергея Костомарова «Матч ТВ».

В данный момент состояние Романа Костомарова стабильно тяжелое, врачи борются за его жизнь.