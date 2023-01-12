Чт, 12.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Врачи борются за жизнь Романа Костомарова, его состояние стабильно тяжелое

rus.postimees.ee
Врачи борются за жизнь Романа Костомарова, его состояние стабильно тяжелое
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Роман Костомаров и Татьяна Навка.
Роман Костомаров и Татьяна Навка. Фото: Raigo Pajula

Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова остается стабильно тяжелым.

10 января спортсмен был доставлен в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Первоначально подозревали ковид, но позже выяснилось, что у фигуриста тяжелейшее воспаление легких. Костомарова погрузили в искусственную кому, он находится под аппаратом искусственной вентиляции легких.

День спустя начались спекуляции. Так, одним из слухов, стала информация о том, что спортсмен якобы выходил на лед с температурой 38,4, а также окунался в прорубь.

Отец фигуриста Сергей Костомаров, опроверг эту информацию.

«Нет, это неправда. И Рома ни от чего не лечился сейчас. Он просто где‑то простудился. Он спортсмен, тренированный. Я вообще в шоке, что он так серьёзно заболел и где он мог так простудиться», — приводит слова Сергея Костомарова «Матч ТВ».

В данный момент состояние Романа Костомарова стабильно тяжелое, врачи борются за его жизнь.

Костомаров выступал в танцах на льду в паре с Татьяной Навкой. Они становились олимпийскими чемпионами 2006 года, двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями трех финалов «Гран-при».

Ключевые слова
Наверх